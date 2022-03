Limburger Firmen helfen der Ukraine

Operative Vernetzung regionaler Unternehmen für die Menschen in der Ukraine (v.l.): Christian Hacker, Reiner Grundke, Borys Svanchow, Viktor Bondarenko, Sergii Ulchenko und der Fahrer der mit dem Transport beauftragten Spedition Stähler. Foto: St. Vincenz

LIMBURG - Die Krankenhausgesellschaft St. Vincenz aus Limburg hilft in der Ukraine: Spontan sicherte die Klinikleitung nach eigenen Angaben der Firma Tetra Pak Limburg Unterstützung zu. Fünf Paletten mit Arzneimitteln und Medizinprodukten seien in Richtung des ukrainischen Lwiw (Lemberg) geschickt worden.

Die Zentralapotheke des St. Vincenz-Krankenhauses sei auch für die Versorgung im Not- und Katastrophenfall gerüstet; jederzeit müssten entsprechende Mengen an Infusionslösungen und Notfallmedikamenten für solche Ausnahmesituationen verfügbar sein. Jetzt setzten sich die leitenden Experten für Pharmazie und Logistik zusammen, um "sinnvolles" Material für die medizinische Versorgung im Kriegsgebiet zu definieren.

Chefapotheker Christian Hacker und Einkaufsleiter Reiner Grundke stellten diverse Produkte zusammen, die insbesondere auch für die Versorgung von Schussverletzungen benötigt würden: Infusionssysteme, Volumenersatzmittel für hohe Blutverluste, steriles Einmalbesteck, Kompressen und Wundreinigungsmaterial, aber auch blutstillende Arzneimittel, Schmerzmittel und Breitband-Antibiotika seien auf insgesamt fünf Paletten auf den vom Tetra Pak-Team organisierten Lastwagen geladen worden.

Beiden sei dies auch ein persönliches Anliegen: "Wir verurteilen den Angriff auf Freiheit und Menschenrechte in der Ukraine aufs Schärfste und freuen uns, in operativer Vernetzung mit Tetra Pak sehr gezielt helfen zu können", so Hacker und Grundke. Vor allem die Tatsache, dass der Vertriebsweg über Tetra Pak gesichert sei, freue das Leitungsteam im Logistikzentrum "Medilog".

Klinikapotheke ist auf Katastrophenfall vorbereitet

Der Werksleiter von Tetra Pak Limburg, Sergii Ulchenko, und Logistik-Chef Viktor Bondarenko seien Ukrainer und unmittelbar von der Tragödie in ihrem Land betroffen. Gemeinsam mit Borys Svanchow aus Altendiez, dem Vorsitzenden des deutsch-ukrainischen Vereins "Rhein-Dnipro", organisierten sie die Lieferung der dringend benötigten Medizinprodukte in die Ukraine.

Jederzeit stehe Svanchow mit seinem Verein zur Verfügung, um weitere Hilfsprojekte zu vermitteln und Unterstützungsangebote von Bürgern konkret umzusetzen. Kontakt dafür: rheindnipro@ gmail.com