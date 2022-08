Limburger genießen die Summer Games

Sportlich sind die Limburger: Beliebt ist bei den "Summer-Games" auch der Wurf mit dem Basketball. Foto: Klaus-Dieter Häring

LIMBURG - Strahlender Sonnenschein an allen Tagen, Cocktails, Palmen, Strand und Wasser - beste Voraussetzungen, um 2022 wieder die Limburger "Summer-Games" durchzuführen, die in diesem Jahr ihrem Namen alle Ehre machten.

Um aber den vielen Sommerhungrigen die Tage so angenehm wie möglich zu gestalten, war für die Protagonisten im Hintergrund Schwerstarbeit und viel Schweiß angesagt. Dazu gehörte neben dem Aufbau der großen Bühne und den vielen Spielestationen auch die 600 Tonnen Sand, die rund um den Georgsbrunnen verteilt wurden und auf dem die vielen Sonnenliegen schnell vergriffen und besetzt waren.

Strand-Atmosphäre in der Domstadt an der Lahn: Sandburgen bauen macht auch diesen Jungens bei den „Summer-Games“ 2022 viel Spaß. (Foto: Klaus-Dieter Häring)

Die 17. "Summer-Games" der Stadt Limburg, der Agentur "Vision & Concepts" und dem Stadtmarketing sorgten dazu mit einem tollen Programm für einen enormen Besucheransturm - "wie vor Corona", wie von einer Mutter auf der Sonnenliege zu vernehmen war.

Kinderschminken und Hüpfburg

Zu hören war vor allem Kinderlachen rund um den Georgsbrunnen. Jungen und Mädchen bevölkerten Sand und Wasser im Brunnen und planschten nach Herzenslust und ließen sich auch nicht beim Sandburgbauen stören, während ihre Mütter bei einem Cocktail mit Blick auf die Kinder plauderten.

Zwar ohne Eis, aber trotzdem mit einem Eishockeyschläger konnte ein Puck ins Tor befördert werden. (Foto: Klaus-Dieter Häring)

Und wer es nicht so gemütlich haben wollte, der beteiligte sich an den vielen Aktionen, die von Firmen und Vereinen aufgebaut und angeboten wurden. Dazu zählten dann auch das obligatorische Kinderschminken und die Hüpfburg genau so wie ein Puppentheater für die kleinen Besucher.

Bands und DJs auf der Party-Bühne

Sportlich ging es weiter am Stand der Eishockeygemeinschaft Diez-Limburg, wo Jung und Alt sich beim Torschießen mit einem Puck probieren konnten. Gleich nebenan zeigten Akteure der Kampfsportschule Belz aus Limburg, was sie sportlich beim Kickboxen drauf haben. Und die Freunde des Kletterns hatten dann die Gelegenheit, gut abgesichert Kisten zu stapeln und so in schwindelerregende Höhen zu kommen.

Wer dann am Ende von so vielen sportlichen Aktionen müde wurde, der konnte sich beim kulturellen Angebot mit einem kühlen Getränk in der Hand ausruhen. Auf der großen Party-Bühne wurden die Gäste bestens unterhalten. Hier anzutreffen waren unter anderem "Beaker's Mom" oder auch DJ "Mr. Black" und am Samstag war es DJ "Bob", der mit cooler Musik, mit Hits und Chartbreakern aus den 80er-Jahren bis heute die Gäste bestens unterhielt.