Limburger Geschichte als Comic

Präsentieren das überdimensionale Titelbild des neuen Comics zur Limburger Geschichte vor dem Dom (stehend v.l.) Bürgermeister Marius Hahn und Thomas Dahms mit (vorne v.l.) Paul-Josef Hagen und Alexander Pavlenko. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Die Limburger Geschichte, zumindest wichtige Phasen von ihr, gibt es nun in Form eines Comics. "Lobgesang aus Limburg. Eine Zeitreise in die Geschichte rund um den Limburger Dom" lautet der Titel, der sich einreiht in verschiedene Bände zur "Deutschen Geschichte im Comic".

"Bildungscomic, aber kein Bildungshammer", beschreibt der Autor, Verleger, Historiker und Kulturlandschaftsforscher Thomas Dahms das von ihm geschaffene Werk, das in drei Episoden Abschnitte aus der Limburger Geschichte thematisiert. Erzählt wird nicht nur mit vielen Fakten, sondern auch anhand von zahlreichen Bildern, die aus der Feder des Zeichners Alexander Pavlenko stammen.

Zeichnungen offenbaren große Liebe für Details

Bürgermeister Marius Hahn (SPD) zeigte sich bei der Vorstellung des Werks begeistert von der Idee, sich der Geschichte der Stadt auf diese Weise in Wort und Bild anzunehmen. "Wir sind natürlich auch stolz darauf, uns mit der Geschichte Limburgs in eine ganze Reihe von historischen Comics einreihen zu dürfen", so Hahn. "Das Werk ist ein Aushängeschild für die Stadt", ist er überzeugt.

Paul-Josef Hagen als Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, der den Comic in seiner Tourist-Info in der Barfüßerstraße anbietet, zeigt sich überzeugt, dass die erste Auflage zügig vergriffen sein wird und schnell nachbestellt werden muss. In Limburg und Umgebung gibt es den Geschichtscomic zum Preis von 14,90 Euro auch in der Buchhandlung Schaefer in der Bahnhofstraße sowie bei "Buch und Wein" in der Rosenstraße in Diez und in der Buchhandlung Hämmerer in Hadamar.

Mit der Idee, etwas über Limburg zu machen, war Alexander Pavlenko bei Hilmar von Schenck vom Limburger Stadtmarketing vorstellig geworden. Mit dabei hatte er den Geschichtscomic über den 30-jährigen Krieg, den er gerade zusammen mit Thomas Dahms fertiggestellt hatte. "Die Idee fiel bei uns auf fruchtbaren Boden, wobei wir uns für die Umsetzung mit der Limburger Geschichte dann auch etwas Zeit genommen haben. Rund zwei Jahre hat das Projekt in Anspruch genommen", so von Schenck. Eingebunden wurde dabei auch Stadtarchivar Christoph Waldecker.

Dass die Zeichnung des Comics aus der Feder von Pavlenko stammen, sei ein wahrer Glücksfall, unterstreicht Thomas Dahms, der für die Texte und die Episoden verantwortlich ist. Der in Limburg wohnende Zeichner habe eine große Liebe für Details und lade zu einem Blick um die Ecke auf Kleinigkeiten ein. "Alle Personen und Orte in dem Band sind verbürgt", so Dahms. Allerdings sei auch hier und dort ein Augenzwinkern angebracht, wenn den Lesern Akteure des Limburger Karnevals begegneten oder Figuren wie die eines bekannten Limburger Bäckers plötzlich in der Geschichte mitmischten. Der Comic sei eine Einladung, die Stadt zu besuchen und sich auf die Suche zu begeben, so Dahms.

Die erste Episode des Comics widmet sich der Zeit des Grafen Konrad Kurzbold (10. Jahrhundert), der das Stift St. Georg gründete. Die zweite Episode spielt im 13. Jahrhundert, als zeitgleich die Stadtmauer und der Neubau der Stiftskirche, also der Dom, entstanden. Die dritte Episode führt ins 19. Jahrhundert. In dem jungen Herzogtum Nassau entstand 1827 ein eigenes Bistum für die Katholiken mit Sitz in Limburg. Die Stadt erlebte einen deutlichen Aufschwung. 1864 bekam dabei der mittelalterliche Bau des Doms seine Südtürme, 1865 erhielt die evangelische Kirche ein repräsentatives Gotteshaus.