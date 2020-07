Limburger greift Rettungsassistenten an

(Foto: Jörg Lantelme - stock.adobe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Ein 26-jähriger Limburger hat zwei Rettungsassistenten während eines Einsatzes in der Zeppelinstraße angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 9.20 Uhr. Der mutmaßliche Täter habe die Rettungsassistenten zuvor selbst gerufen. Einer von ihnen wurde bei der Attacke leicht verletzt. Am Rettungswagen entstand ein leichter Schaden. Die Polizei nahm den 26 Jahre alten Mann schließlich fest.