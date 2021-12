Limburger Hilfspolizisten einheitlich gekleidet

Auch in den Gässchen der Limburger Altstadt patrouillieren Hilfspolizeibeamte der Stadt. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Die 20 Limburger Mitarbeiter des Ordnungsamtes treten jetzt mit einheitlicher Bekleidung und Ausstattung auf. Rund 132 000 Euro kostet das die Stadt in den kommenden von vier Jahren - pro Jahr und Mitarbeiter sind das etwa 1650 Euro.

"Es wurden im Laufe der Jahre viele Ersatzbeschaffungen vorgenommen, die dazu führten, dass ein buntes Sammelsurium an Ausrüstungsgegenständen zusammengekommen ist und die Hilfspolizeibeamten in unterschiedlicher Ausstattung unterwegs sind", erklärte der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU). "Ziel ist daher eine einheitliche Ausrüstung, um auch in der Bevölkerung als zusammengehöriges Team wahrgenommen zu werden und einen gemeinsamen Sicherheitsstandard zu gewährleisten", teilte er mit.

Insgesamt 43 Positionen waren ausgeschrieben und wurden an unterschiedliche Firmen vergeben. Es gilt die 20 Hilfspolizeibeamten von Kopf bis Fuß auszustatten - und das passend zu jeder Jahreszeit. Nicht immer gewinne der günstigste Hersteller, denn bei vergleichbarer Qualität geht es oft auch um den Tragekomfort. Eine Schutzweste beispielsweise müsse acht Stunden getragen werden und sollte nicht zu schwer sein oder durch Nähte drücken, heißt es aus dem Rathaus.

Jeder Hilfspolizeibeamte hat pro Woche eine bestimmte Anzahl an Bekleidungsgegenständen zur Verfügung, die einiges aushalten müssen. "Die Kollegen und Kolleginnen sind oft in Obdachlosenunterkünften oder auch bei Hausräumungen dabei, das führt dann schon dazu, dass ein kompletter Bekleidungswechsel wegen Verschmutzung notwendig ist", sagt Yvonne Schwill vom Ordnungsamt.

Als neuer Ausrüstungsgegenstand hinzugekommen ist ein Multitool-Werkzeug, das für das Abhängen illegaler Plakate oder für das Abschrauben von Nummernschildern bei Kennzeichenmissbrauch sowie für das Entstempeln von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz eine sinnvolle Ergänzung zum Equipment darstellt.