Limburger IHK-Jahresempfang erstmals digital

Der Jahresempfang der IHK Limburg wird in diesem Jahr nicht wie in den Vorjahren "live" in der Stadthalle, sondern virtuell stattfinden.

LIMBURG - Der Jahresempfang der IHK Limburg findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht in der Limburger Stadthalle statt. Stattdessen soll ein Kurzfilm unter dem Motto "Gemeinsam mehr für die Region" die geplanten Programmpunkte aufgreifen.

Themen und Projekte

für die Wirtschaft vorstellen

"Der Jahresempfang der IHK Limburg bietet traditionell zum Ende eines jeden Jahres die Gelegenheit, dass sich Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft austauschen, um gemeinsam mehr für die Wirtschaft in der Region Limburg-Weilburg zu erreichen. Leider haben uns die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie in diesem besonderen Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir müssen die Veranstaltung schweren Herzens absagen", sagt IHK-Präsident Ulrich Heep. "Den Jahresempfang der IHK Limburg prägt seit je her der zwanglose Austausch der zahlreich anwesenden Menschen. Dieser lebt von der persönlichen Nähe, die wir im Moment leider nicht bieten können", ergänzt Hauptgeschäftsführerin Monika Sommer. "Auch wenn Corona vieles verändert und auf den Kopf stellt, wollen wir dennoch nicht verstummen. Im Gegenteil: Wichtiger denn je ist es, dass wir uns gemeinsam für die Menschen und Unternehmen der Wirtschaftsregion Limburg-Weilburg stark machen. Und so wollen wir die Veränderungen, die die Pandemie mit sich bringt, auch zum Positiven nutzen."

Anstelle der traditionellen Veranstaltung wird die IHK Limburg daher in diesem Jahr unter dem Motto "Gemeinsam mehr für die Region" mit einem Film virtuell über ausgewählte Themen und Projekte ihrer Arbeit für die heimische Wirtschaft informieren. Darin zu Wort kommt die hessische Umweltministerin Priska Hinz ebenso wie Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich und Landrat Michael Köberle. Vorgestellt werden auch die Unternehmen, die mit ihren Ideen, Produkten, Dienstleistungen oder Geschäftsprozessen die ersten Plätze bei den beiden diesjährigen Wettbewerben der IHK Limburg zum Nachhaltigkeits- und Corona-Innovationspreis belegen. Nicht zuletzt präsentieren sich im Film auch die heimischen Betriebe, deren Auszubildende zu den landesbesten in diesem Jahr gehören.