Limburger in Dillenburg mit Drogen erwischt

Symbolfoto: VRM

DILLENBURG/LIMBURG - Dillenburger Polizisten haben am Dienstag um 14.25 Uhr in Dillenburg an der Grillhütte im Tal Tempe einen 35-Jährigen kontrolliert. Als der die Beamten erblickt hatte, hatte der aus Limburg stammende Mann mehrere Gegenstände in einen Mülleimer geworfen. Offensichtlich, so die Polizei, habe er so versucht, einen Tabakbeutel, in dem sich eine geringe Menge Marihuana befand, vor den Beamten zu verbergen. Da der Limburger sehr wahrscheinlich mit seinem Auto zur Grillhütte gefahren war, nahmen die Polizisten einen Drogen-Schnelltest vor. Der Test reagierte positiv auf den Konsum von THC. Daraufhin musste der Limburger für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und des Besitzes von Betäubungsmitteln zu.