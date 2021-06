Limburger "Jahrmarkt der Sinne" erst im September

Jetzt teilen:

LIMBURG - Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Caritasverband für den Bezirk Limburg den Mai-Termin für den "Jahrmarkt der Sinne" nicht halten können. Stattdessen soll das bunte und vielfältige Fest am Sonntag, 19. September, gefeiert werden. Tausende Menschen waren bislang jeweils zum "Jahrmarkt der Sinne" in den Bischofsgarten geströmt. "Wir hoffen, dass sich im Herbst die Situation erneut entspannt und wir das Fest durchführen können. Bei der Planung der Programmpunkte und Mitmachaktionen werden wir die Hygienevorschriften genau beachten und trotzdem so weit wie möglich dafür sorgen, dass die Menschen eine gute Zeit verbringen können. Das ist uns ein großes Anliegen auch als Zeichen der Hoffnung und als Dankeschön für unsere so engagierten ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden", berichtet Geschäftsführer Max Prümm.

Für die Planung und Umsetzung des Festes kooperiert der Caritasverband mit dem Bistum Limburg, das zeitgleich das Kreuzfest ausrichtet. Unterstützung bei der Ideen-Entwicklung, Konzeption, Gesamtplanung und Organisation erhält der Verband wieder von Michael Guse von der Agentur Visions & Concepts, vom Musiker und Komponisten Matthias Frey als künstlerischer Leiter sowie von Matthias Herbert bei Konzept und Öffentlichkeitsarbeit.