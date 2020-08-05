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Mittwoch, 05.08.2020 - 15:00
4 min

Limburger Kino öffnet wieder

Kino und Corona, eine echte Herausforderung. Im Cineplex in Limburg flimmern ab Donnerstag wieder Filme über die Leinwand, aber einiges wird dann anders sein.

Von Stefanie Rüggeberg
Nach monatelanger Corona-Pause geht es jetzt in den Kinos wieder los - ab Donnerstag auch in Weilburg. Symbolfoto: Martin Schutt/dpa

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Fotos
Nach monatelanger Corona-Pause geht es jetzt in den Kinos wieder los - ab Donnerstag auch in Weilburg. Symbolfoto: Martin Schutt/dpa

Nach monatelanger Corona-Pause geht es jetzt in den Kinos wieder los - ab Donnerstag auch in Weilburg. Symbolfoto: Martin Schutt/dpa

Das Cineplex in Limburg. Ab Donnerstag öffnen sich die Türen wieder. Foto: Dieter Fluck

Das Cineplex in Limburg. Ab Donnerstag öffnen sich die Türen wieder. Foto: Dieter Fluck

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