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Sonntag, 03.05.2020 - 16:30
3 min

Limburger Kunstsammlungen: Werke sind im Internet zu sehen

Weil wegen Corona derzeit keiner die Ausstellung der Kunstsammlungen Limburg besuchen kann, sind Werke im Internet zu sehen.

Von Andreas E. Müller
Wegen der Corona-Pandemie können sich Besucher derzeit die Ausstellung der Kunststammlungen der Stadt Limburg nicht anschauen. Deshalb gibt es die aktuelle Schau nun digital zu sehen - wie dieses Werk "Jochen Rindt" von Uwe Blümling. Foto: Uwe Blümling

Wegen der Corona-Pandemie können sich Besucher derzeit die Ausstellung der Kunststammlungen der Stadt Limburg nicht anschauen. Deshalb gibt es die aktuelle Schau nun digital zu sehen - wie dieses Werk "Jochen Rindt" von Uwe Blümling. Foto: Uwe Blümling

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Fotos
Wegen der Corona-Pandemie können sich Besucher derzeit die Ausstellung der Kunststammlungen der Stadt Limburg nicht anschauen. Deshalb gibt es die aktuelle Schau nun digital zu sehen - wie dieses Werk "Jochen Rindt" von Uwe Blümling. Foto: Uwe Blümling

Wegen der Corona-Pandemie können sich Besucher derzeit die Ausstellung der Kunststammlungen der Stadt Limburg nicht anschauen. Deshalb gibt es die aktuelle Schau nun digital zu sehen - wie dieses Werk "Jochen Rindt" von Uwe Blümling. Foto: Uwe Blümling

"Es ist wichtig, Dinge zu hinterfragen"sagt der Künstler Uwe Blümling. Foto: Timm Werner

"Es ist wichtig, Dinge zu hinterfragen"sagt der Künstler Uwe Blümling. Foto: Timm Werner

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