Limburger Malteser laden die Armen ein

Zum "Wohlfühlmorgen" begrüßt der Hilfsdienst arme Menschen in Limburg (v.l.): Clementine Perlitt, Luisa Simon und Patrick Tapp von den Maltesern. Foto: Malteser

LIMBURG - Mit zahlreichen Aktionen hatten die Malteser bundesweit zum diesjährigen fünften Welttag der Armen am 14. November aufgerufen, den Papst Franziskus unter das Motto "Die Armen habt ihr immer bei euch" gestellt hat. Für den Malteser Hilfsdienst im Bistum Limburg war das Anlass, auf die Not in der eigenen Stadt zu blicken und mit einem "Wohlfühlmorgen" Wohnungslosen eine Anlaufstelle zu geben - und den öffentlichen Blick auf Menschen in materieller oder sozialer Armut zu lenken.

Der Anteil der dauerhaft von Armut bedrohten Menschen hat sich in Deutschland nach Angaben der Malteser in den vergangenen zwanzig Jahren mehr als verdoppelt. Und: Wer in Deutschland einmal unter die Armutsgrenze gerutscht ist, bleibe immer öfter länger arm. Zu diesem Schluss komme das Statistische Bundesamt. "Die Pandemie hat unserer Erfahrung nach die Not vieler Menschen noch einmal verschärft", so Clementine Perlitt, Vize-Chefin der Malteser in der Diözese Limburg.

Deshalb wolle der Hilfsdienst an dem Wohlfühlmorgen nicht nur mit einem warmen und trockenen Dach über dem Kopf, Verpflegung und Getränken, Kleiderspenden, persönlichen Gesprächen und Duschgelegenheiten die akute Not lindern, sondern auch zeigen, "dass jeder und jede in der eigenen Stadt durch ehrenamtliches Engagement helfen kann".

"Wir freuen uns, dass trotz des Regens so viele Menschen heute den Weg zu uns gefunden haben", sagte Perlitt und dankte neben den ehrenamtlichen Helfern, beispielsweise der Malteser-Gliederungen Bad Homburg, Frankfurt, Limburg-Weilburg oder auch Oestrich-Winkel, vor allem den Unterstützern, die mit Sach- und Geldspenden "diese Hilfe erst möglich gemacht haben".