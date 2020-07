Limburger Oktoberfest fällt aus

Trotz der Lockerungen in der Corona-Krise werden die "Summer Games" in Limburg in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Stadt und die von ihr mit der Durchführung beauftragte Agentur Visions & Concepts sagen das seit 2005 stattfindende Familien-Stadtfest ab. Vom 6. bis 9. August war die 16. Auflage eigentlich geplant.

Großveranstaltungen sind noch bis Mitte Oktober verboten. Auch reichten die bisherigen Lockerungen nicht aus, um all das anbieten zu können, was die "Summer Games" in den vergangenen Jahren ausgezeichnet habe.

Im kommenden Jahr ist das Fest vom 19. bis 22. August vorgesehen.