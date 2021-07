Limburger Polizei geht gegen Raser und Auto-Poser vor

Symbolfoto: dpa

LIMBURG - Mit einer gemeinsamen Kontrolle sind Polizei und Ordnungsamt gegen Raser und Auto-Poser in Limburg vorgegangen. Wie Stadt und Polizei am Samstag mitteilten, kontrollierten die Beamten am Freitagnachmittag und -abend im Stadtgebiet 67 Fahrzeuge. Bei 30 davon soll laut Polizei ein offensichtlicher Bezug zur Raser- und Poser-Szene bestanden haben. Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellten die Polizisten aus, zudem war bei vier Fahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen. Bei zwei Fahrzeugen musste die Weiterfahrt untersagt werden, da die genutzte Rad- und Reifenkombination die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt haben soll.

Am Abend führten Mitarbeiter des Limburger Ordnungsamtes Geschwindigkeitskontrollen in der Frankfurter Straße in Höhe der ehemaligen Brauerei Busch durch. In dem Abschnitt ist die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 40 begrenzt. In der Zeit von 18 bis 21.45 Uhr wurden 1087 Fahrzeuge erfasst, 52 von ihnen überschritten laut Polizei die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Das schnellste Fahrzeug war in diesem Zeitraum mit gemessenen 72 km/h unterwegs.