Limburger Schleusenweg den Radfahrern

LIMBURG - In Darmstadt ist vor fünf Jahren die erste Fahrradstraße ausgewiesen worden, und bald ist es auch in Limburg soweit. Der Magistrat hat bereits eine Vorlage zu dem Projekt erarbeitet und diese an den Ortsbeirat und den zuständigen Fachausschuss weitergeleitet. Der Plan ist im Vorfeld mit dem Regionalen Verkehrssicherheitsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg abgestimmt worden.

Die vorgesehene Ausweisung des Schleusenwegs zwischen der Einmündung zur Westerwaldstraße und dem Parkbad zur Fahrradstraße ist ein Versuch. "Bevor das Projekt gegebenenfalls auf weitere Straßen mit deutlich mehr Kraftfahrzeugverkehr ausgeweitet wird, sollen Erfahrungen gesammelt werden", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Gute Anbindung an überregionale Radwege

Dafür bietet sich der Schleusenweg nach Einschätzung von Bürgermeister Marius Hahn (SPD) sehr gut an: "Dort verlaufen auf einem Abschnitt vier regionale und überregionale Radwege: die Radwege R7 und R8 sowie der Lahntalradweg und der Radweg Deutsche Einheit." Zudem gibt es nach seiner Einschätzung mit dem Parkbad und dem Campingplatz auf der Strecke wichtige Ziele für den Radverkehr mit einem entsprechenden Verkehrsaufkommen.

Auf den Fahrradstraßen ist motorisierter Verkehr grundsätzlich nicht zugelassen, im Schleusenweg soll jedoch motorisierter Anliegerverkehr möglich sein. Dazu zählen die Bewohner des Wohngebiets Rosenhang sowie die Besucher des Campingplatzes und des Parkbades. Auch für den Linienverkehr soll der Schleusenweg offenbleiben. "Die Verwaltung wird die Anlieger über das Vorhaben noch ausführlich informieren", verspricht der Bürgermeister.

"Die Erfahrungen aus anderen Städten sind durchweg positiv", sagt Eva Struhalla, Leiterin des Amtes für Verkehrs- und Landschaftsplanung. Dem Radverkehr werde künftig auf dem Schleusenweg eindeutig Vorrang eingeräumt. Radler dürften nebeneinander fahren, dürften auf dem Abschnitt nicht überholt werden und genössen damit einen besonderen Schutz. Sollten positive Erfahrungen gemacht werden, können noch weitere Straßen ausgewiesen werden. Dabei geht es vor allem um wichtige Routen zu Schulen. Auch könnte der Radweg mit R7, R8 sowie Lahntalradweg und Radweg Deutsche Einheit zwischen dem Abzweig von der Westerwaldstraße bis zum Parkbad auf der gesamten Länge vom Leinpfad auf den Schleusenweg verlegt werden.

Die Einrichtung der Fahrradstraße ist mit Markierungsarbeiten verbunden: Piktogramme an beiden Enden, Sicherheitsschutzstreifen zu den Parkplätzen am Fahrbahnrand und die Markierung einer Aufstellfläche an der Ampelanlage am Knotenpunkt Schleusenweg/Westerwaldstraße, sollen die Sicherheit der Radfahrer beim Abbiegen in Richtung Alte Lahnbrücke beziehungsweise bei der Fahrt in Richtung Schleusendamm verbessern.