Limburger SPD spricht sich für Kooperation mit CDU aus

Für ihre Zusammenarbeit mit der CDU in der Limburger Stadtverordnetenversammlung sieht die SPD eine große Schnittmenge. Eines könnte demnach die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sein. Symbolfoto: Arno Burgi/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Die SPD-Stadtverordnetenfraktion in Limburg hat sich einstimmig für eine Kooperationsvereinbarung mit der CDU ausgesprochen. Zwischen der Limburger SPD und CDU gebe es eine große inhaltliche Schnittmenge. Daher seien die Inhalte der SPD am besten mit der CDU umzusetzen.

Wohnungsbau sei eines der wichtigsten Themen

Besonders wichtig für die SPD und Bürgermeister Marius Hahn (SPD) sei die Realisierung von bezahlbarem Wohnraum in den nächsten Jahren in Limburg - etwa durch die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugenossenschaft.

In diesem Zusammenhang stehe auch die weitere ökologische und nachhaltige Entwicklung der Wohnbebauung in Blumenrod und in den Stadtteilen.

Fortsetzen wolle die SPD den bisherigen Kurs der Ansiedlungs- und Wirtschaftspolitik in Limburg. Für diese stehe insbesondere Bürgermeister Marius Hahn, was sich an über 2 000 zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen zeige.

Auch die weitere Entwicklung der Gewerbeflächen, wie etwa nördlich der Kapellenstraße in Offheim, sei für die SPD ein Baustein der städtischen Entwicklung. Die Fraktion wolle sich jedoch an das halten, was sie vor der Wahl gesagt hat: Am Dehrner Weg sei Schluss.

Große Themen, bei denen schneller Handlungsbedarf bestehe, seien für die SPD die Punkte Verkehr und Verkehrswende. Diese wurde im Masterplan Mobilität in der letzten Legislaturperiode beschlossen. Dabei seien einzelne Bausteine, wie das E-Carsharing, die Weiterentwicklung des Anrufsammeltaxis zum On-demand-Verkehr und der Ausbau der Radwege, bereits umgesetzt worden. Hier wolle die SPD aber schnell weitere Maßnahmen beschließen und umsetzen, um das drohende Dieselfahrverbot zu verhindern.

Zudem wolle die Fraktion das bürgerliche Engagement durch eine Bürgerstiftung stärken.

SPD und CDU wollen ein Programm aushandeln

Bei diesen und weiteren Punkten gebe es viele Übereinstimmungen mit der CDU-Fraktion. Daher werden die beiden Fraktionen in den nächsten Tagen und Wochen ein ausführliches inhaltliches Programm für die neue Legislaturperiode untereinander aushandeln.

Die SPD bedauere, dass die Gespräche zur Bildung einer Ampel an inhaltlichen Differenzen gescheitert seien.

Die SPD-Fraktion wolle unter keinen Umständen einen weiteren hauptamtlichen Stadtrat. Dieser hätte sechsstellige jährliche Kosten nach sich gezogen, was gerade vor dem Hintergrund der Pandemie und der wirtschaftlichen Situation aus Sicht der SPD nicht vermittelbar gewesen wäre.

Für die SPD stehe die Stadt und dessen Bürger an erster Stelle. "Wir wollen und werden die Stadt mit unserem Bürgermeister und den Bürgern in den nächsten 5 Jahren erfolgreich weiter gestalten", teilt die Fraktion mit.