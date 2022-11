Limburger St. Vincenz-Krankenhaus hat eine neue Doppelspitze

Das Direktorium in der neuen Besetzung (von links): Geschäftsführer Guido Wernert, die stellvertretende Geschäftsführerin Anett Suckau, Erwin Reuhl, die neue Ärztliche Direktorin Dr. Katrin Neubauer-Saile, Pflegedirektorin Martina Weich und der stellvertretende Ärztliche Direktor, Prof. Dr. Thomas Neuhaus. (© St. Vincenz )

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg - Die Krankenhausgesellschaft St. Vincenz hat eine neue Doppelspitze in der Ärztlichen Direktion: Dr. Katrin Neubauer-Saile, die Chefärztin der Gastroenterologie, ist vom Verwaltungsrat zur Ärztlichen Direktorin berufen worden, zum stellvertretenden Ärztlichen Direktor wurde Prof. Dr. Thomas Neuhaus ernannt, der Chefarzt der Onkologie. Das vordringliche Ziel der neuen ärztlichen Spitze: „Wir wollen alle Energien bündeln, um ein sinnerfülltes Arbeiten zu ermöglichen“, sagte Katrin Neubauer-Saile.

Erwin Reuhl, der Vorsitzende des Verwaltungsrates, dankte dem scheidenden Ärztlichen Direktor, Dr. Michael Fries, für sein „außerordentliches Engagement“ in schwierigen Zeiten.

Michael Fries war im November 2019 Ärztlicher Direktor geworden, nur wenige Wochen, bevor die ersten Meldungen über das „neuartige Coronavirus“ in China publik wurden. Üblicherweise gehe es in dieser Funktion um strategische medizinische Ausrichtung und sinnvolle therapeutische Spezialisierungen – für Michael Fries habe es jedoch in erster Linie interdisziplinäres Krisenmanagement bedeutet – von jetzt auf gleich und von null auf hundert, sagte Reuhl.

Fries sei mit nie gekannten Situationen und absolutem Neuland konfrontiert worden – zusätzlich zu seinen Aufgaben als Chefarzt der Anästhesie: „Eine enorme Doppelbelastung.“ Der großen Herausforderung habe sich der Anästhesist mit Verve gestellt: „PD Dr. Fries hat das St. Vincenz gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Krankenhausdirektorium ruhig, überlegt und sehr souverän durch diese krisenhafte Situation geführt. Mit Augenmaß, Bedacht und sensibler Navigation. Dafür sind wir alle ihm zu großem Dank verpflichtet“, sagte Erwin Reuhl.

Jetzt könne sich Fries wieder ausschließlich den Aufgaben als Chefarzt seiner Abteilung, der Anästhesie und operativen Intensivmedizin, widmen, teilte das Krankenhaus mit. Der Wechsel sei turnusgemäß: Die ärztliche Direktion wechsle alle drei Jahre, insgesamt seien die Ärzte sechs Jahre in der zusätzlichen Verantwortung – zunächst als stellvertretender Ärztlicher Direktor, dann als Ärztlicher Direktor.

Herausforderungen werden nicht kleiner

Die Herausforderungen für seine beiden Nachfolger würden nicht weniger, sagte Fries bei der Amtsübergabe. Finanziell und vor allem personell würden die Ressourcen im Gesundheitswesen immer knapper. Dies sieht auch das neue Team der Ärztlichen Direktion so: Angesichts der „äußerst angespannten Situation“ im gesamten Gesundheitssystem haben Katrin Neubauer-Saile und Thomas Neuhaus eine Programmatik erarbeitet, die in erster Linie auf Wertschätzung für die Mitarbeitenden abzielt.

Kliniken seien schon immer gehalten, auf Wirtschaftlichkeit zu achten. Diese Aufgabe zu erfüllen und parallel eine adäquate Patientenversorgung sicherzustellen, gleiche der Quadratur des Kreises: „Leidtragende sind oftmals diejenigen, deren genuine Aufgabe es ist, zu diagnostizieren, zu behandeln, zu helfen, zu pflegen, kurzum: Menschen in allen Phasen des Lebens immer und uneingeschränkt beizustehen und die aus genau diesen Gründen ihren wundervollen Job seinerzeit gewählt haben“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Mehr zum Thema

Da zudem viele Beschäftigte im Krankenhaus das Gefühl hätten, den eigenen Ansprüchen nicht mehr entsprechen zu können, bröckele in der Konsequenz die ursprüngliche, nicht selten auch idealistisch fundierte Motivation für den Beruf. Hier möchte das neue Team einen Kontrapunkt setzen: „Wir müssen in unseren St.-Vincenz-Kliniken allen äußeren Widrigkeiten zum Trotz versuchen zu erreichen, dass sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Sinn ihrer Arbeit wieder spüren und dass sie mit Freude ihren so wichtigen Aufgaben nachgehen.“

Krankenhaus soll „attraktiv“ bleiben

Trotz Covid-Pandemie, Energie-Krise und restriktiver bundespolitischer Vorgaben müsse „unser Krankenhaus“ ein attraktiver Arbeitgeber bleiben: „Daran mitzuwirken, sehen wir als ganz wesentliches Ziel unserer Tätigkeit als Ärztliche Direktoren an.“

Katrin Neubauer-Saile ist Chefärztin der Abteilung Gastroenterologie, Hepatologie, Diabetologie und Notfallmedizin am St.-Vincenz-Krankenhaus, zuvor war sie Chefärztin der Medizinischen Klinik II am Herz-Jesu-Krankenhaus Dernbach (Westerwald). Thomas Neuhaus ist seit mehr als zehn Jahren Chefarzt der Abteilung Hämatologie und Internistische Onkologie am St. Vincenz. Maßgeblich war er an der Etablierung der Palliativstation beteiligt.

Katrin Neubauer-Saile ist Chefärztin der Abteilung Gastroenterologie, Hepatologie, Diabetologie und Notfallmedizin am St.-Vincenz-Krankenhaus, zuvor war sie Chefärztin der Medizinischen Klinik II am Herz-Jesu-Krankenhaus Dernbach (Westerwald). Sie studierte in Mainz, Göttingen und Maryland (USA), ihre Facharztausbildung absolvierte sie am Zentrum für Innere Medizin der Abteilung Gastroenterologie und Endokrinologie am Universitätsklinikum Göttingen. Am St. Vincenz hat sie federführend hochmoderne neue Verfahren der internistischen Patientenversorgung etabliert, mit denen zum Beispiel die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten bei entzündlichen oder bösartigen Erkrankungen der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüse entscheidend optimiert werden konnten.

Thomas Neuhaus ist seit mehr als zehn Jahren Chefarzt der Abteilung Hämatologie und Internistische Onkologie am St. Vincenz. Maßgeblich war er an der Etablierung der Palliativstation beteiligt. Wissenschaftliche Fragestellungen der Onkologie und der Palliativmedizin gelten seit jeher sein persönliches Augenmerk, er ist Vertreter einer modernen, ganzheitlichen und patientenorientierten Onkologie.