Limburger Stadtjugendpflege organisiert Herbstfreizeit "Holidays für future"

Der Boden ist sehr trocken und hart. Hilfe wird benötigt, um mit dem Spaten die Löcher für die kleinen Weißtannen-Pflanzen auszuheben. Alle neu gepflanzten Bäume erhalten einen Schutz. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Im Frühjahr entfernte ein Vollernter den Fichtenbestand auf einer Fläche auf dem Greifenberg bei Limburg. Die Bäume waren alle geschädigt. Nun stehen dort 200 neue und ganz kleine Bäume. Gepflanzt haben sie Kinder im Rahmen ihrer "Holidays for future", die als Jugendfreizeit von der Stadtjugendpflege veranstaltet wurden.

Mit ihrem gesamten Gewicht versucht Leni den Spaten in den Boden zu bekommen. Keine Chance, denn unter der feuchten Oberfläche ist der Boden trocken und stellenweise steinhart. Der Regen der vergangenen Tage ist kaum ins Erdreich eingedrungen. Timo Semmler und Tim Mattersberger, Forstwirte der Gemeinde Villmar, sind da schon gefragt, um mit dem Spaten Löcher auszuheben, damit neue Bäume gesetzt werden können. Elf Kinder verteilen sich dafür auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Gelände auf dem Greifenberg, das bis zum Frühjahr Standort von Fichten war. Diese Bäume mussten nach Angaben von Revierförsterin Nadine Ströbele entfernt werden: Trockenheit, Borkenkäfer und Sturm ließen ihnen keine Überlebenschance.

Die neuen Gehölze, die die Kinder pflanzten, sind Elsbeere, Speierling und Weißtanne. "Die Weißtanne ist ein heimischer Nadelbaum, der, so hoffen wir, mit den klimatischen Veränderungen gut zurechtkommt. Elsbeere und Speierling sind als seltene Edelhölzer wertvolle Laubbaumarten", erläutert die Revierförsterin. Alle Bäume erhalten einen Schutz, damit sie von Rehen nicht abgeknabbert werden.

Es kommen auf die gerodete und gemulchte Fläche noch weitere Bäume, verschiedene Nussbaumarten und Esskastanien zum Beispiel. Diese kleinen Bäume sollen bis Ende November gepflanzt werden, wenn es nach Nadine Ströbele geht, in einer bürgerschaftlichen Aktion. Derzeit tragen diese Arten noch Laub, das muss erst fallen, bis die Setzlinge von den Baumschulen ausgegeben werden. Vielfalt in den Baumarten ist angesagt in einem Gebiet, das sich schon durch ein breites Spektrum an Bäumen und Sträuchern auszeichnet.

"Das geht uns alle an, dass wir der Natur etwas helfen", ist Nikita von seinem Handeln überzeugt. Er und seine jungen Mitstreiter sind kaum zu bremsen während der Pflanzaktion. "Sehr motiviert, das läuft hier fast von allein", sagt Christian Spiegelberg, Leiter der Abteilung für Kinder und Jugendarbeit der Stadt Limburg, der zusammen mit seiner Kollegin Johanna Schröder die Freizeit organisiert und begleitet. Das Motto der Freizeit sei ganz bewusst der Aktion "Fridays for future" entlehnt worden, wolle jedoch durch aktives Handeln andere Schwerpunkte setzen.

Die Pflanzaktion auf dem Greifenberg war ein Aktionstag in einer ganzen Woche. "Vielleicht ist das der Anfang einer Umweltgruppe in unserem Jugendpark", wagt Christian Spiegelberg einen Blick in die Zukunft. Er ist auf jeden Fall davon überzeugt, dass der Einsatz für Umwelt und Natur Interesse weckte, sich weiter zu engagieren.