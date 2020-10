Limburger Stadtverordnete gehen nicht in Berufung

Jetzt teilen:

LIMBURG - Die Limburger Stadtverordnetenversammlung verzichtet darauf, einen Antrag auf Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden zu stellen. Die Versammlung hatte dagegen geklagt, dass der Bürgermeister einer rückwirkenden Aufhebung der Straßenbeitragssatzung und damit einer Rückzahlung bereits vereinnahmter Beiträge widersprochen hatte.

Das Gericht hatte den Bürgermeister in seiner Position bestätigt. Die Entscheidung der Stadtverordneten fiel in einer Sondersitzung mit knapper Mehrheit von sieben zu sechs Stimmen (bedingt durch die Corona-Pandemie tagte die Versammlung in Ausschussgröße).

Die Mehrheit der Versammlung (CDU und Grüne) hält eine Berufung für nicht zielführend und ist der Meinung, dass es keinen Raum für Rückzahlungen gebe, beziehungsweise die Finanzierung der Straßensanierungen auch für die Zukunft noch völlig unklar sei. Die Fraktionen von SPD, FDP und SÖFL hingegen warben für eine Fortsetzung des juristischen Verfahrens, um eine Gleichbehandlung von Bürgern zu ermöglichen und zu einer Grundsatzentscheidung zu kommen.

CDU sieht keinen

Spielraum für Rückzahlung

In dem Rechtsstreit zwischen der Stadtverordnetenversammlung und Bürgermeister Dr. Marius Hahn (SPD) ging es darum, ob die Straßenbeitragssatzung rückwirkend aufgehoben und die zwischen 2007 und 2017 vereinnahmten Gebühren als Kostenbeteiligung an der Straßensanierung in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro an die Grundstückseigentümer zurückgezahlt werden dürfen.