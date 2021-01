Limburger teilen sich Elektro-Autos

Die ersten fünf E-Carsharing-Stationen werden noch 2021 in den Stadtteilen aufgestellt. Foto: onemorepicture/Thorsten Wagner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Ohne eigenes Auto mobil sein? Möglich ist dies durch Carsharing. Der englische Begriff bedeutet, dass ein Fahrzeug geteilt wird. Gegen eine bestimmte Gebühr wird das Fahrzeug angemietet und kann für den gewählten Zeitraum genutzt werden. In der Limburger Kernstadt bietet ein heimischer Energieversorger diese Art der Mobilität bereits seit einigen Jahren an, gefahren wird dabei mit Elektrofahrzeugen.

Ortsbeiräte müssen

noch zustimmen

Nun wird das Konzept auch auf die Stadtteile erweitert. Es sollen an den Standorten sowohl öffentlich zugängliche Ladestationen als auch das E-Carsharing angeboten werden. Der Magistrat hat die Vorschläge für die Standorte zur Kenntnis genommen, nun müssen noch die Ortsbeiräte ihre Zustimmung erteilen.

Sowohl der Green City Plan, als auch der Masterplan Mobilität, sehen die Einrichtung von Mobilstationen vor. Das sind zentrale Punkte, an denen verschiedene Mobilitätsdienstleistungen angeboten werden - beispielsweise Bushaltestellen, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Ladestationen. Die ersten fünf E-Carsharing-Stationen werden noch in diesem Jahr in den Stadtteilen aufgestellt, die übrigen zwei Stationen werden im kommenden Jahr angebunden.

Die E-Carsharing-Stationen sind an folgenden Standorten geplant: am Sportplatz in Offheim, am künftigen Bürgerhaus im Ahlbacher Neubaugebiet "Im Mergel", am Dorfgemeinschaftshaus Dietkirchen, am Dorfplatz in Eschhofen, in der Nähe des Gemeinschaftshauses in Lindenholzhausen, am Bürgerhaus Linter und am Bürgerhaus Staffel.

Damit befinden sich die ausgewählten E-Carsharing-Stationen laut Stadtverwaltung an zentralen und "gut angebundenen Standorten, welche eine zentrale Verbindungs- oder Aufenthaltsfunktion sowie zukünftig auch Ladeinfrastruktur aufweisen werden".

Bisher stieß das E-Carsharing Angebot des heimischen Energieversorgers auf positive Resonanz, sodass die Ausweitung in die Stadtteile die logische Konsequenz ist. Die Stadt Limburg stellt dabei die Fläche für die Standorte kostenfrei zur Verfügung. Weitere Kosten entstehen der Stadt nicht.