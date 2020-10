Limburger Wirtschaft braucht Verkehrswege

Der Verkehrsausschuss der IHK Limburg bei seiner Sitzung bei der Spedition Stähler auf der Dietkircher Höhe in Limburg, wo Ausschussmitglied Egon Bürger (3.v.r.) als Inhaber und Geschäftsführer seinen neuen, verkehrsgünstig gelegenen Standort vorstellte. Foto: Industrie- und Handelskammer Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Die Verkehrsplanung für Limburg und die damit verbundene Luftreinhaltung - zu diesen Themen haben sich Unternehmer der Verkehrsbranche mit Eva Struhalla, Leiterin des Amts für Verkehrs- und Landschaftsplanung der Stadt Limburg, ausgetauscht.

Bei der Sitzung des IHK-Verkehrsausschusses stellte Struhalla dar, was die Stadt mit vielen kleinen Maßnahmen und Förderprogrammen kurz- und mittelfristig verändern will, um die Verkehrsbelastung der Innenstadt und damit auch die Belastung mit Luftschadstoffen zu reduzieren.

Umgehung würde Luftschadstoffwerte senken

Mit dem Ziel einer "Verkehrswende" soll der Anteil des Autoverkehrs bis 2030 stark verringert werden. Angesprochen auf die große entlastende Lösung, die schon lange geplante Umgehung für den südlichen und westlichen Bereich von Limburg, sieht die Stadtverwaltung die Hemmnisse vor allem bei Bund und Land. Bei der Stadt beschäftige man sich vor allem mit diversen kleinen Maßnahmen, um die Luftschadstoffe in der Innenstadt zu senken. Von den Unternehmen wurde im Ausschuss darauf hingewiesen, dass vor allem die Nutzfahrzeuge immer sauberer würden und dies einen größeren Effekt habe als viele der genannten, mit viel Geld geförderten Einzelmaßnahmen. Überlegungen der Ministerien zu einer sogenannten Umweltspur auf der Schiede stießen auf Unverständnis. Sie wurden als nicht durchführbar eingeschätzt und lassen nach Ansicht der Unternehmen befürchten, dass der Verkehr in der Innenstadt völlig kollabieren könnte. Die weiterhin belastende Luftproblematik sollte, so der Ausschuss, deutlich als Argument und Anschub genutzt werden, um die dringende Notwendigkeit einer Umgehung herauszustellen und damit auf Landes- und Bundesebene zu argumentieren und zu punkten. Mit einer Umgehung wäre die Umweltzone nicht erforderlich gewesen, die nach Auffassung der Sitzungsteilnehmer mit mehr Aufwand als Nutzen errichtet worden sei.

Die Unternehmer brachten gegenüber der Stadt zum Ausdruck, dass für die regionale Wirtschaft funktionierende Verkehrswege von immenser Bedeutung sind. Erinnert wurde auch daran, dass die Stadt Limburg historisch als Handelsstadt an Verkehrs- und Handelswegen groß geworden ist.

Verkehrsinfrastruktur müsse man, so die Ausschussmitglieder, gestalten und nicht nur versuchen, mit vielen kleinteiligen Einzelmaßnahmen den Verkehr zu lenken oder in der Folge gar zu verhindern. Ausschussvorsitzender Jürgen Strieder unterstrich, dass aus Sicht der Wirtschaft die Verkehrswege, die alternativlos durch Limburg hindurchführen, offengehalten werden müssen. Dies gelte mindestens so lange, bis es geeignete Ausweichrouten oder eine Umgehung gebe.