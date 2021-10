Limburgs Feuerwehr rettet 60 Menschen

Geehrt für ihre Verdienste und Leistungen wurden Markus Heinritz und Stefan Schmitt, jeweils mit dem Feuerwehr-Fitnessabzeichen in Gold und dem Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes in BronzeDas Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber erhielt Thomas Möhlhenrich und das Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes in Gold Andreas Müller. Die Verdienstmedaille des Nassauischen Feuerwehrverbandes in Silber für 20 Jahre pflichttreuen Dienst erhielten Georg Adams, Markus Ramb und Marcus Wichmann. Ausgezeichnet für ihre 30-jährigen pflichttreuen Verdienste um die Feuerwehr wurden mit der Verdienstmedaille des Nassauischen Feuerwehrverbandes in Gold Alfred Führer, Rene Jung, Tobias Meffert, Thomas Möhlhenrich, Andreas Müller und Karl-Heinz Wolf. Geehrt für 25 Jahre Mitgliedschaft im Förderverein mit der silbernen Ehrennadel wurden Markus Heinritz, Wolfgang Musgad, Marcus Wichmann und Rolf Wunsch. Geehrt für 40 Jahre Mitgliedschaft im Förderverein mit der goldenen Ehrennadel wurden Alfred Führer und Karl Heinz Wolf.

Befördert wurden Maximilian Eschenweck zum Feuerwehrmann, Leon Fischer, Christian von Fischke und Kian Wolf zum Oberfeuerwehrmann, Fabian Kunz zum Hauptfeuerwehrmann und Kevin Hennemann zum Oberlöschmeister.

Ernannt für die nächsten fünf Jahre zum Zugführer wurden Markus Heinritz und Tobias Meffert, Tine Hykel zur stellvertretenden Zugführerin und Sebastian Zimmermann zum stellvertretenden Zugführer.

Neu aufgenommen wurden per Handschlag Till Bär, Nadine Brück, Steffen Dietrich, Katarina Ludwig-Pfaff, Tim Trost und Georg Wiese.

In die Ehren- und Altersabteilung verabschiedet wurden nach Erreichen der Altersgrenze Ralf Ziach Kaiser und Stefan Schmitt. Dieser hat sich um die deutsch-französische Feuerwehrpartnerschaft verdient gemacht. Daher war zur Überraschung Schmitts eigens eine französische Delegation zur Verabschiedung angereist.