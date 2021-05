Limburgs Kultur leuchtet wieder

Jetzt teilen:

LIMBURG - Das Limburger Kulturleuchten geht am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Mai, weiter. Mittlerweile haben fast 1000 Zuschauer über die YouTube-Kanäle vom "Thing" und dem "Virtuellen Hut" und 500 über Facebook das bisherige Programm gesehen.

Eine der erfolgreichsten Cover-Bands der Region, "Beakers Mom", entfacht das Bühnenfeuer zum 5. Limburger Kulturleuchten am Samstag, 8. Mai, ab 19 Uhr. Die Formation musste in der Corona-Zeit auf etwa 90 Prozent ihrer Auftritte verzichten.

Den Fans endlich ein Lebenszeichen geben

Dementsprechend brennen die sechs Musiker darauf, ihren Fans endlich wieder ein Lebenszeichen zu geben und ordentlich einheizen zu können. "Sonst sind wir es gewohnt, vor mehr als 1000 Zuschauern zu spielen. Nur für Kameras zu spielen, ist auch für uns neu. Wir sind gespannt, wie wir uns schlagen, und hoffen auf die Unterstützung aller unserer Fans", freut sich Christian Schmidt, der Sänger der Band. Die Fans werden die volle Besetzung von "Beakers Mom" erleben: Caroline Wasiliew (Gesang), Christian Schmidt (Gesang), Daniel Kleiter (Keyboard), Jens Urban (Gitarre), Stefan Kassner (Bass) und Janis Heftrich (Schlagzeug).

Überregional bekannt geworden sind "Beakers Mom" als Stammgäste des Hessentag-Programms und diverser Radiobühnen. In Limburg selbst ist die Band als feste Institution der Ü30-Parties berühmt und gefeiert. Auch das "Thing" freut sich in diesen Zeiten, den Limburgern etwas Spaß und Feierlaune frei Haus in die Wohnzimmer liefern zu können und so den Lockdown erträglicher zu machen. Doch nicht nur die Kleinkunstbühne "Thing" kämpft mit den aktuellen Auswirkungen der Pandemie. Auch die Kreismusikschule Limburg leidet unter den Einschränkungen wie Distanzunterricht und Veranstaltungsverbot.

Nur mit sehr viel Mühe und Engagement ist es überhaupt möglich, den Unterricht unter unkonventionellen Bedingungen aufrecht zu erhalten. Die jungen Musiker vermissen öffentliche Auftritte genauso wie die Profis. So ist das Spielen im Rampenlicht der Bühne oft der Lohn für viele Monate harten Übens. Doch die Limburger Kulturschaffenden halten zusammen. Erstmals arbeiten die Kleinkunstbühne "Thing" und die Kreismusikschule Limburg (KMS) gemeinsam. Das "Thing" bietet Bühne und Technik, um die jungen Künstler ins rechte Licht zu setzen und ihren Auftritt nicht nur einigen wenigen zugänglich zu machen, sondern allen, die es interessiert. So können Freunde und Verwandte mit sicherem Abstand das Konzert verfolgen.

"Der Vorstand der Kleinkunstbühne freut sich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule. Wir verfolgen ja die gleichen Ziele: Kultur den jungen Menschen näher zu bringen und sie für sie zu begeistern. Viele frühere Schüler der KMS Limburg wurden schon zu Stammgästen in unseren Konzerten oder sogar zu Musikern auf unserer Bühne", sagt Dieter Keller, Vorsitzender des "Thing". Auch Peter Schreiber von der KMS freut sich auf die Kooperation. Gerade jetzt, wo sehr viele Schüler unter anderem für "Jugend musiziert" hart geübt haben, seien sie für einen Auftritt hervorragend vorbereitet. Die Aussicht auf eine professionelle Filmaufnahme motiviere zusätzlich. So ist ein Programm entstanden, das von Bach bis AC/DC reicht.

Die Musikschüler präsentieren ihr Können

Zu sehen ist der Stream mit "Beakers Mom" am Samstag, 8. Mai, und der mit der KMS zu Muttertag am Sonntag, 9. Mai, jeweils um 19 Uhr, auf der Homepage www.thing-ev.de und auf der Facebook-Seite der Kleinkunstbühne "Thing" Limburg.

Alle bisherigen Streams aus der Reihe "Limburger Kulturleuchten" finden sich unter bit.ly/3dN2Vb6.