Limburgs Parlament tagt vorerst unter 3G-Regeln

Das Rathaus in der Limburger Innenstadt: Die Stadtverordneten tagen dort künftig unter Anwendung der 3G-Regeln. Archivfoto: Mika Beuster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Der Limburger Stadtverordnetenvorsteher sowie die Ausschussvorsitzenden haben entschieden, die anstehende Sitzungsrunde ab sofort nach der 3G-Regelung abzuhalten. Dies gilt für Mandatsträger und Besucher.

Ein Sprecher der Stadtverwaltung erläuterte die Details: Ein Impf-, Genesenen- oder Negativtestnachweis (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) muss mitgeführt und zur Kontrolle vorgezeigt werden. Da es durch die Einlasskontrolle zu Verzögerungen kommen kann, sollte vor Sitzungsbeginn ausreichend Zeit einkalkuliert werden.

Personen, die keinen Nachweis erbringen, erhalten einen zugewiesenen Sitzplatz abseits der übrigen Sitzungsteilnehmer. Die Zahl der Zuschauer kann beschränkt werden. Des Weiteren müssen die allgemeinen Hygienehinweise sowie der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern beachtet werden.

In den Räumen muss durchgehend eine medizinische Maske getragen werden. Lediglich während der eigenen Redebeiträge am Platz oder am Pult kann die Maske abgenommen werden.