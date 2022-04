Literweise Kraftstoff ausgelaufen: Unfall auf A3 bei Limburg

Ein See aus Kraftstoff hat sich in der Nacht auf Dienstag auf der A3 zwischen Diez und Limburg-Nord ausgebreitet. Foto: 56aktuell

LIMBURG - Am späten Montagabend gegen 2.30 Uhr kam es auf der Autobahn 3 zwischen Diez und Limburg-Nord zu einem arbeitsintensiven Unfall, wie die Polizei mitteilt.

Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte nach links dagegen und wurde mit seinem Fahrzeug nach links in die Mittelschutzplanke geschleudert. Dabei riss er noch ein vorbeifahrendes Auto mit, das ebenfalls in der Mittelschutzplanke landete. Verletzt wurde niemand.

Während der Fahrzeug-Bergung wurde allerdings der Tank des Sattelzuges aufgerissen und "eine erhebliche Menge Kraftstoff" lief auf die Fahrbahn, so der Polizeisprecher. Der Kraftstoff musste aufwendig gebunden und die Fahrbahn gereinigt werden. Die Fahrbahn Richtung Frankfurt war bis um kurz vor vier Uhr gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Köln war zeitweise für eine Stunde gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 31000 Euro. "Es war viel Arbeit, aber im Endeffekt ist es noch mal glimpflich abgelaufen", so der Sprecher der Polizei.