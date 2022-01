Lkw-Fahrer beim Kochen verletzt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Eigentlich wollte sich der Lkw-Fahrer nur etwas zu Essen zubereiten, dann aber kam es dabei am Sonntagnachmittag, 23. Januar, während des Kochens auf der Tank- und Rastanlage Limburg zu einer Verpuffung. Feuerwehr und Polizei wurden in den Bereich der Anschlussstelle Limburg-Nord gerufen, da es dort zu einer unklaren Rauchentwicklung gekommen sein sollte. Ein Feuer gab es nicht, so die Polizei, aber um den verletzten Lkw-Fahrer musste sich die Besatzung eines Rettungswagens kümmern. Eine Gefahr für andere Menschen bestand nicht.