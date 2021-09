Lkw-Fahrer besser auf Umleitung hinweisen

Die Diezer Straße ist wegen Bauarbeiten für Lkw derzeit nicht befahrbar. Eine große LED-Tafel soll nun dafür sorgen, das Lkw-Fahrer der ausgewiesenen Umleitung folgen. Foto: Landkreis

LIMBURG - Eine LED-Tafel soll an der Baustelle Schiede/Diezer Straße für mehr Klarheit sorgen. Das teilte der Landkreis Limburg-Weilburg mit.

Zusätzlich zu den bereits vorhandenen vier Beschilderungen, die anzeigen, dass die Diezer Straße für Lkw-Verkehr ab 3,5 t nicht befahrbar ist, weist diese LED-Tafel die Umleitung für Lastwagen nochmals aus. Seit Beginn der Baustelle, ein Projekt der Stadt Limburg und der EVL, beklagen sich die Anwohner der Parkstraße und der Tilemannstraße vermehrt über die Belastung durch Lkw, die trotz Ausschilderung der Umleitung die Seitenstraßen nutzen.

Insgesamt fünf Verkehrszeichen

Der Landkreis Limburg-Weilburg als zuständige Straßenverkehrsbehörde hat aus diesem Grund die Installation dieser LED-Tafel in Absprache mit allen am Verfahren Beteiligten veranlasst. "Wir hoffen sehr, dass nun durch das insgesamt fünfte Verkehrszeichen ab der Lichfieldbrücke in Fahrtrichtung Schiedetunnel/Diezer Straße die Belastung der Anwohner abnimmt und die Fahrer der Lkw der Umleitung folgen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Grund der Baumaßnahme sind die erforderlichen Erneuerungen der Gas-, Wasser- und Stromleitungen in der Diezer Straße. Laut Aussage des bauausführenden Unternehmens sollen die Arbeiten bis Ende August andauern.