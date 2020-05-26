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Dienstag, 26.05.2020 - 10:15
3 min

Lkw-Kaperung in Limburg: Omar A. hüllt sich in Schweigen

Warum fuhr Omar A. im Oktober einen Lkw in Limburg in acht Autos? Die Staatsanwaltschaft steht vor dem Abschluss der Ermittlungen.

Von Andreas Egenolf
Auch mehr als sieben Monate nach dem schweren Lkw-Vorfall auf der Limburger Schiede gibt es nach den Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei weiterhin keine Hinweise für eine politisch motivierte Tat des 32-jährigen Omar A. Foto: Andreas Egenolf

Auch mehr als sieben Monate nach dem schweren Lkw-Vorfall auf der Limburger Schiede gibt es nach den Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei weiterhin keine Hinweise für eine politisch motivierte Tat des 32-jährigen Omar A. Foto: Andreas Egenolf

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