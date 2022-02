Lkw verliert Kontrolle: Sechs Verletzte bei Limburg

In Höhe des Elzer Berges gerät der Sattelzug am Donnerstagabend in die Mittelleitplanke. Foto: Freiwillige Feuerwehr Elz

LIMBURG/ELZ - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Limburg sind am Donnerstagabend, 24. Februar, sechs Menschen leicht verletzt worden. Das hat das Polizeipräsidium Westhessen mitgeteilt.

Entstanden ist zudem ein erheblicher Schaden in Höhe von rund 123 000 Euro. Die Autobahn musste für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten zunächst für eine Stunde voll und dann bis um 4 Uhr am Freitagmorgen in Teilen gesperrt werden.





Passiert sei der Unfall gegen 19.45 Uhr, so die Polizei. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer sei mit seinem Gespann auf Höhe des Elzer Berges auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen. Geladen hatte er auf seinem Trailer einen fabrikneuen Lkw. Vermutlich weil er zu schnell gefahren war, sei der Fahrer auf regennasser Fahrbahn nach links ins Schleudern geraten.

Mittelschutzplanke auf 30 Metern eingedrückt

Das Gespann sei anschließend gegen die Mittelschutzplanke geschleudert und habe diese auf einer Länge von rund 30 Metern heruntergedrückt.

Eine hinter dem Sattelzug fahrende 39-jährige Frau habe nicht mehr rechtzeitig ausweichen können und kollidierte mit dem Gespann. Der Sattelzug sei schließlich zum Teil auf dem linken Fahrstreifen der gegenüberliegenden Richtungsfahrbahn Köln zum Stehen gekommen.

Durch die herumfliegenden Trümmerteile in diesem Teil der Fahrbahn seien vier vorbeifahrende Fahrzeuge beschädigt worden. Sechs Beteiligte mussten vorsorglich zur ambulanten Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Ein Großaufgebot an Rettungskräften und Notärzten hatte an der Einsatzstelle die Versorgung der Patienten übernommen.

Weitere Schäden durch herumfliegende Teile

Vor Ort war auch die Freiwillige Feuerwehr aus Elz mit 29 Kräften im Einsatz. Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe sich zunächst, so die Feuerwehr in einer Mitteilung, ein völlig unübersichtliches Szenario geboten.

Zudem sei bei dem Lkw beim Aufprall auf die Leitplanke auch der Tank abgerissen, sodass größere Mengen Diesel und Motoröl ausliefen, deren Beseitigung einen Einsatzschwerpunkt für die Wehr gebildet habe. Nach dem Abtransport der Verletzten half die Feuerwehr auch bei der Bergung des Lkws und des Trailers, der zwischen den Mittelleitplanken eingeklemmt war. Dabei mussten die Mittelleitplanken zersägt werden, damit der Lkw samt Trailer für die folgende Bergung freigelegt werden konnte.