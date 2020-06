Löscharbeiten in Papierrecyclingfirma dauern weiter an

Bis zu 650 Einsatzkräfte waren es zu Spitzenzeiten, die gleichzeitig an der Bekämpfung des Großbrandes in Diez und im Umfeld seit Mittwochabend beteiligt waren, und teilweise bis zur Erschöpfung gegen das Feuer ankämpften. Eine enorme Leistung, die beispielsweise von der Lokalpolitik und in den Sozialen Netzwerken seit Mittwochabend unter den zahlreichen Einsatzberichten zum Geschehen in der Grafenstadt mit viel Lob und positiven Kommentaren bedacht wird. Doch auch vor Ort haben die Kräfte von Feuerwehr, Polizei, THW, DRK und Co. in den vergangenen Tagen so manche angenehme Überraschung erfahren.

So berichtet beispielsweise die Freiwillige Feuerwehr Diez-Freiendiez auf ihrer Facebook-Seite von einer besonderen Aktion der Belegschaft des Toom-BaumarktesDas Geschäft liegt unmittelbar auf der Rückseite des Uriel-Geländes und konnte mit einer Riegelstellung vor den Flammen des Großbrandes geschützt werden. "Die gesamten Mitarbeiten haben sich zusammengetan und gesammelt, davon haben sie Nervennahrung organisiert und uns zukommen lassen. Zudem haben sie für die Einsatzkräfte unzählige Kuchen gebacken", berichten die Diezer Feuerwehrleute über die Aktion am Freitag, verbunden mit einem großen Dank. Doch auch weitere Aktionen zauberten den Einsatzkräften ein Lächeln ins Gesicht. So hatte beispielsweise ein Merenberger Getränkeunternehmen bereits am Mittwochabend wenige Stunden nach dem Brandausbruch spontan mehrere Platten mit Wasser zur Versorgung der Einsatzkräfte vorbei. "Wir haben aktive Feuerwehrleute im Team und wissen deswegen sehr genau, wie anstrengend solch ein Einsatz ist und wie wichtig es ist, dabei viel zu trinken", erklärte das Unternehmen zu der Aktion auf seiner Facebook-Seite. Etwas Gutes tun wollte auch ein in Limburg ansässiger Physiotherapeut, der Massagegutscheine vorbeibrachte"Dass sich die Einsatzkräfte ein wenig erholen können nach dem mehrtägigen Einsatz in Diez", heißt es auf den Gutscheinen unter anderem.

Über eine besondere Einsatzverpflegung durften sich unterdessen die Feuerwehrleute der Koblenzer Berufsfeuerwehr freuen. An ihrem Einsatzort unterhalb des Limburger Dombergs, von wo aus sie Wasser aus der Lahn zum drei Kilometer entfernten Brandort pumpten, wurden sie kurzerhand von einem Limburger Gastronom bekocht und auch mit Eis einer Niederbrechener Eisdiele bedacht wurden.