Mädchen attackieren Jugendliche

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Auf dem Limburger Bahnhofsvorplatz ist am Montag, 28. Februar, gegen 19 Uhr ein Streit zwischen Jugendlichen eskaliert. Dabei haben nach Angaben der Polizei drei Mädchen eine 15-jährige Jugendliche aus dem Rhein-Lahn-Kreis verletzt. Vor einem Restaurant war es zwischen den Beteiligten zum Streit gekommen, in dessen Verlauf die 15-Jährige mehrfach an den Haaren gezogen und mit dem Kopf gegen ein Verkehrsschild geschlagen worden sein soll.

Dabei wurde auch die Brille des Opfers beschädigt. Beleidigungen wurden ebenfalls ausgesprochen. Die Limburger Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.