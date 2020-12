Mädchen von Auto angefahren

Symbolfoto: dpa

LIMBURG-STAFFEL - Am Montagnachmittag wurde ein sieben Jahre altes Mädchen in der Koblenzer Straße in Staffel von einem Toyota erfasst und schwer verletzt. Der 46 Jahre alte Toyota-Fahrer war gegen 16.30 Uhr auf der Koblenzer Straße in Richtung Ortsmitte Staffel unterwegs, als die Siebenjährige zwischen zwei, auf der Gegenfahrbahn verkehrsbedingt stehenden, Fahrzeugen auf die Fahrspur des 46-Jährigen gelaufen sein soll und von dem Pkw erfasst wurde. Dabei erlitt das Mädchen so schwere Verletzungen, dass es zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.