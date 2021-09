Mädchen würgen Jugendlichen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HADAMAR - Am Samstag soll ein Jugendlicher bei einer Konfrontation mit jugendlichen Mädchen gewürgt und geschlagen worden sein. Ein 17-Jähriger war demnach nach Angaben der Polizei zu Fuß im Bereich der Hadamarer Brückenvorstadt unterwegs, als er auf eine Gruppe jugendlicher Mädchen traf. Bei dem Aufeinandertreffen sei eine 17-Jährige direkt auf das Opfer losgegangen und habe den Jugendlichen am Hals gewürgt und danach ins Gesicht geschlagen. Anschließend hätte sich die Gruppe entfernt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.