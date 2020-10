Mann in Bad Camberger Hinterhof niedergeschlagen

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

BAD CAMBERG - Leichte Verletzungen hat sich ein 64-Jähriger zugezogen, als ihn ein Mann von hinten angegriffen und gegen den Kopf geschlagen hat. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Samstag gegen in 0.45 Uhr in einem Bad Camberger Hinterhof.

Laut Polizei sei das 64-jährige Opfer in besagtem Hof auf rund 20 junge Erwachsene getroffen. Als er den Hinterhof verließ, traf ihn der Schlag am Kopf. Der stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt und von heller Hautfarbe gewesen sein. Er sprach laut Polizei akzentfreies Deutsch, war 1,80 Meter groß und kräftig gebaut,hate dunkle kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem grauen T-Shirt und Jeans. Der Täter flüchtete mit einem E-Scooter in Richtung Stadtmitte.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Schutzpolizeipolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.