Mann in Schaufenster gestoßen

Limburg (red). Ein 22-jähriger Mann aus Limburg ist am Samstagmorgen bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen erheblich verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs, als er drei Personen begegnete, die ihn zunächst ansprachen. Es entwickelte sich ein Streit, der damit endete, dass er von den Personen gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäftes gestoßen wurde, die daraufhin zu Bruch ging. Zeugen halfen dem Mann und verständigten den Rettungsdienst. Durch die Glasscherben erlitt der Mann Schnittverletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Die Täter flüchteten und konnten kaum beschrieben werden. Einer der Männer trug eine gelbe Steppjacke und ein anderer mit sehr dünnen Beinen eine schwarze, enge Hose und eine Lederjacke. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Daher bittet die Limburger Polizei Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00 zu melden.