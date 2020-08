Mann schießt mit Luftgewehr

Jetzt teilen:

Hünfelden-Neesbach (red). Mit einem Luftgewehr hat am Freitagabend in Hünfelden-Neesbach im Bereich "Am Schönletter" ein 36 Jahre alter Mann aus Andernach einen anderen Mann am Rücken leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit. Nachdem das Opfer eine Personenbeschreibung des Schützen angegeben hatte, wurden bei der Fahndung zwei Personen festgenommen. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um zwei Männer im Alter von 36 und 33 Jahren aus Hünfelden. Das Luftgewehr wurde sichergestellt. Gegen beide Männer wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz erstattet. Warum der Mann mit dem Luftgewehr geschossen hatte, ist bislang nicht bekannt.