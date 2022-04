Mann spuckt Polizisten in Limburg an

In Limburg hat ein 27-Jähriger nach Angaben der Polizei in der Wache randaliert, die Beamten beleidigt und angespuckt. Symbolfoto: Heiko Küverling/stock.adobe

LIMBURG - Ein 27-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag im Besucherraum der Polizei Limburg auf einen Familienangehörigen gewartet. Hierbei rastete er nach Polizeiangaben aus, schlug gegen Scheiben und spuckte gegen diese. Außerdem habe er fortwährend Beleidigungen gegen die Polizei gerufen. Nachdem der Mann auch auf Ansprache durch die Beamten sein Verhalten nicht veränderte, wurde er aus der Dienststelle geleitet. Hierbei habe er in Anwesenheit eines Dritten die Beamten weiter übel beleidigt. Einem Platzverweis wollte er nicht nachkommen. Schließlich habe er sogar versucht, aus geringer Entfernung einen Beamten anzuspucken und dabei erklärt, coronapositiv zu sein. Deshalb sei der 27-Jährige zu Boden gebracht und festgenommen worden. Er habe offensichtlich deutlich unter dem Einfluss von Alkohol gestanden. Sein Gemüt musste er in einer Gewahrsamszelle abkühlen.