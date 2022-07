Mann versucht Tankstelle in Limburg zu überfallen

In Limburg hat ein Mann versucht, eine Tankstelle zu überfallen. Die Kassiererin wurde von ihm massiv bedroht. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - In der Nacht auf Samstag, 2. Juli, hat ein Mann versucht, eine Tankstelle in Limburg zu überfallen. Laut Polizeiangaben tauchte der Unbekannte gegen 23.55 Uhr an der Tankstelle in der Frankfurter Straße auf. Dort stellte er sich vor den Nachtschalter und hielt seine Hand mit einer Tüte, in der laut Polizeimeldung eine Schusswaffe gewesen sein soll, in Richtung der Kassiererin. Er forderte Geld und drohte, zu schießen.

Die Kassiererin rettete sich in einen hinteren Raum der Tankstelle und verständigte von dort aus Polizei. Den Innenraum konnte der Täter nicht betreten, der Verkaufsraum war abschlossen. Bis zum Eintreffen der ersten Polizeistreife war der Täter ohne Beute geflohen. Die Limburger Polizei fahndete mithilfe der Bundespolizei nach dem Täter, dieser konnte jedoch nicht mehr entdeckt werden.

Der Räuber wurde als 25 bis 30 Jahre alt, schlank und circa 1,75 Meter groß beschrieben. Er soll kurze, schwarze Haare und eine braune Hautfarbe gehabt haben. Bei der Tat trug er ein hell gemustertes Hemd und eine Jeanshose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 um Hinweise aus der Bevölkerung.