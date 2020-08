Männer schießen im Wald bei Linter

Die Polizei stellt zwei Männer, die am Montagabend bei Linter Schießübungen im Wald machen. Symbolfoto: Friso Gentsch

Limburg-Linter (red). Zwei Männer haben am Montagabend in einem Waldstück in der Verlängerung der Birkenstraße in Linter für einen Polizeieinsatz gesorgt. Eine Zeugin wurde sie aufmerksam und verständigte die Polizei, da sie beobachtet hatte, dass einer der beiden eine Waffe bei sich trug.

Die Beamten machten sich auf die Suche und stießen dabei auf zwei Männer, die dabei waren mit einem CO2-Revolver (Luftdruckwaffe) auf Bierdosen zu schießen. Für weitere Ermittlungen mussten sie zunächst mit zur Dienstelle kommen. Der mutmaßliche Besitzer der Waffe, ein 23-jähriger Mann aus Limburg, konnte für den Revolver und für das Führen desselben keine Erlaubnis vorweisen. Da zudem noch mit der Waffe geschossen worden war, wurde ein Verfahren wegen verschiedener Verstöße gegen das Waffengesetz eingeleitet. Der Revolver wurde sichergestellt.