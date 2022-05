Männer schlagen und treten 22-Jährigen in Limburg

Der 22-Jährige soll von zwei Männern geschlagen und getreten worden sein. Symbolfoto: VRM

LIMBURG-ESCHHOFEN - Verletzungen im Gesicht hat ein 22 Jahre alter Mann nach einem Gerangel in Eschhofen am Sonntag, 1. Mai, davongetragen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 4 Uhr war es nach Angaben der Polizei in der Straße Am Sportplatz zu dem Gerangel gekommen, in dessen Verlauf zwei männliche Täter den 22-Jährigen aus Elz mehrfach zuerst mit der Faust geschlagen und hiernach auch getreten haben sollen.

