Dominik Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Ordinariats, erklärt die Geschichte über Marias neue Kleider an dieser im Diözesanmuseum ausgestellten Holzfigur. Foto: Dieter Fluck

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Es ist davon auszugehen, dass Maria, die Mutter Gottes, die mit ihrem Mann Josef vor über zweitausend Jahren in einfachen Verhältnissen lebte, sich keinen textilen Luxus leisten konnte. Da die bescheidene Frau aus dem Volk dennoch zu allen Zeiten eine anziehende Ausstrahlung auf gläubige Menschen ausübte, wurden Marienfiguren mit teils pompösen Kleidern geschmückt. Darüber sprach der Kunstexperte Dominik Müller beim dritten und letzten Vortrag in der Reihe "Kunst in der Mittagspause" im Diözesanmuseum.

Der Bistumsmitarbeiter nahm die Geschichte der Verkleidung von Kultbildern in den Blick, die bis in die Antike zurückreicht, als Menschen Götterstatuen mit bestimmten Geschenken bedachten. Im frühen Mittelalter, das von 500 bis 1050 nach Christi datiert wird, seien auch Marienfiguren ausstaffiert worden. Müller erwähnte Gnadenbilder, vor allem Darstellungen, in denen die Krönung Mariens vollzogen wurde und Pietas, also Bildnisse der schmerzhaften Mutter, bei denen Maria ein Mäntelchen umgehängt wurde.

Ein besonders bekanntes Marienbild stehe im Aachener Dom. "Dort haben Gläubige Maria über 200 Gewänder gestiftet", sagte Müller. Daraus werde die Wertschätzung dieser verehrten Frau ersichtlich. Aber auch das Jesuskind werde gerne in Gewändern gesehen. Vornehmlich in Spanien und Portugal werde der Gekreuzigte mit Röckchen oder Gewand ausgestattet. Ab dem 14. Jahrhundert lasse sich das Einkleiden von Skulpturen in Mitteleuropa nachweisen, die zu bestimmten Festen durch die Orte getragen wurden: ein vielerorts auch heute noch üblicher Brauch.

Figur, deren Beine nur aus zwei Holzlatten besteht

Im Diözesanmuseum ist eine Figur ausgestellt, die unterhalb der Hüfte auf zwei Holzlatten steht, allerdings mit Strümpfen und Schuhen bekleidet. Was soll das denn, werden sich Besucher gefragt haben. Es ist eine Frauengestalt, deren Herkunft der Mitarbeiter offen lassen muss. "Ob es sich hierbei um Maria handelt, ist nicht zweifelsfrei festzustellen", sagte Müller. Aus der Haltevorrichtung der linken Hand könnte man schließen, dass dort das Jesuskind saß, das ihr abhandengekommen sei. Auch in der rechten Hand fehle etwas. Jedenfalls seien Figuren dieser Art immer in der neuesten Mode ihrer Zeit gekleidet worden.

Der Referent erwähnte die romanische Klosterkirche Sainte-Foy in der kleinen südfranzösischen Gemeinde Conques, einer wichtigen Etappe auf dem Jakobsweg. Die Kirche habe ihren Namen nach der heiligen Fides von Agen, auf Französisch Sainte-Foy genannt. Eine Attraktion stelle die überaus reich mit Goldbeschlag und Edelsteinen ausgestattete Statue der Sainte-Foy dar. Deren Holzkern sei mit Goldblech überzogen und mit Edelsteinen und Perlen geschmückt.

Das Bistum Aachen habe 2018 den künstlerischen Wettbewerb "Ein Kleid für Maria" ausgeschrieben. Einer der Hauptpreise sei dem Vorschlag zuerkannt worden, dem Gnadenbild eine goldene Rettungsfolie aus einem Erste-Hilfe-Kasten umzulegen. Damit wollte der Düsseldorfer Künstler einen Bezug zu aktuellen Bildern herstellen, die aus Seenot gerettete Geflüchtete mit solchen Tüchern zeigen. Er spielte damit auf eine alte Form des Motivs der Schutzmantelmadonna an. Andererseits soll die Darstellung verdeutlichen, dass Maria auch Schutzsuchende ist.