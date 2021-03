Marius Hahn bleibt Bürgermeister in Limburg

Marius Hahn hat die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Limburg für sich entschieden. Grafik: VRM/kste

LIMBURG - Marius Hahn bleibt weiterhin Bürgermeister in Limburg. Am Sonntag holte er 53,93 Prozent der Stimmen in der Domstadt.

Der SPD-Politiker war als unabhängiger Kandidat in die Stichwahl gegen seinen Herausforderer Stefan Laux gegangen, der mit 46,07 Prozent unterlag. Der CDU Mann war ebenfalls unabhängig angetreten. Der 49-jährige Hahn wird damit seine zweite Amtszeit als Bürgermeister in Limburg antreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,88 Prozent. Vor zwei Wochen qualifizierten sich Hahn und Laux für die Stichwahl an diesem Sonntag, FDP-Bewerber Maximilian Acht und Grünen-Kandidaten Birgit Geis schieden aus.