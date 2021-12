Martinsaktion feiert 50-jähriges Jubiläum

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Sie gehört nun schon seit 50 Jahren zur Limburger Vorweihnachtszeit dazu - die traditionelle Martinsaktion der Marienschule. Mehr als eine halbe Million Euro wurde durch die Spendensammlung in den vergangenen Jahren eingenommen. Mit dem Geld unterstützt die Schulgemeinde soziale Projekte.

So wurden liebevoll gestaltete Adventskalender, Basteleien, Grußkarten und vieles mehr verschenkt. Neben den guten Taten möchte die Marienschule auch in diesem Jahr zwei Projekte der Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) in Indien finanziell unterstützen.

Im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu sollen für rund 250 Frauen und Mädchen aus vier Dörfern Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden, um die Armut vor Ort zu lindern. Die meisten Frauen dort sind arbeitslos. Um ihre Familien unterstützen zu können, haben die Frauen darum gebeten, eine Näherei für Frauen und Jugendliche zu gründen.

Das zweite Projekt soll Frauen und Kinder auf Baustellen im indischen Bangalore unterstützen. Baufirmen gehören zu den größten Arbeitgebern für die Menschen aus ländlichen Regionen. Etwa zehn Prozent der Bauarbeiter sind Frauen.

Mahlzeiten für Großbaustellen

Die ADJC wollen mit ihrem Hilfsprojekt Kinder und Frauen auf Großbaustellen mit nahrhaften Mahlzeiten versorgen, medizinische Hilfe leisten, Bekleidung und Hygieneartikel bereitstellen und für die Aufklärung und Sicherstellung der Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sorgen.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie kann die Marienschule keinen Verkaufsstand zur Spendensammlung in der Limburger Fußgängerzone aufstellen. Die Spenden können aber in der Schule abgegeben werden.