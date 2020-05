Masken für alle Schüler und Lehrer im Kreis

Landrat Michael Köberle (v.l.) übergibt Aaliyah Horvath, David Graulich und Schulleiter Peter Laux im Beisein des Büroleitenden Beamten der Kreisverwaltung, Michael Lohr, die neuen Stoffmasken zum Schutz vor dem Coronavirus. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

Limburg/Weilburg (red). Zum Schutz vor dem Coronavirus hat Limburg-Weilburgs Landrat Michael Köberle (CDU) weitere Schutzmasken an Schüler verteilt.

Im Landkreis Limburg-Weilburg hatte bereits für einige Schüler der Präsenzunterricht wieder begonnen. Ab Montag, 18. Mai, folgen in einer nächsten Stufe und in eingeschränktem Umfang die vierten Jahrgangsstufen an Grundschulen, die Sekundarstufe I, die Einführungsphase der Sekundarstufe II an allgemeinbildenden Schulen, die Intensivklassen an weiterführenden und beruflichen Schulen sowie die Berufsschüler, die eine duale Ausbildung absolvieren. Ab 2. Juni sollen die Jahrgangsstufen eins bis drei sowie Vorklassen, Vorlaufkurse und Intensivklassen an den Grundschulen ebenso wieder in eingeschränktem Umfang zur Schule gehen wie die restlichen vollschulischen Formen der beruflichen Schulen.

Schon im April hatte der Landrat rund 21 000 Einweg-Mund- und Nasenschutze verteilen lassen, die der Landkreis den Schülern kostenlos als Erstversorgung zur Verfügung gestellt hatte. Inzwischen, teilte der Kreis mit, seien alle Schüler und Lehrer, die bereits wieder im Präsenzunterricht arbeiten, mit Stoffmasken versorgt worden. Und: "Aktuell verteilen wir als Landkreis und Schulträger weitere Stoffmasken und Einweg-Mund-Nase-Schutze kostenlos an die Schulen." Jeder Schüler und Lehrer, der am 18. Mai und 2. Juni in die Schulen zurückkehre, bekomme ebenfalls eine Stoffmaske sowie drei Einweg-Mund-Nase-Bedeckungen.

Im Schulbus ist

die Maske Pflicht

Die Stoffmasken seien waschbar und somit dauerhaft verwendbar. Die Aktion sei ein weiterer Schritt des Landkreises Limburg-Weilburg, um im Rahmen des Hygienekonzepts die Sicherheit von Schülern und Lehrern im Präsenzunterricht zu gewährleisten, erläuterte Köberle, als er eine Lieferung mit Stoffmasken an den Leiter der Fürst-Johann-Ludwig-Schule in Hadamar, Peter Laux, übergab. Damit versorgt der Landkreis insgesamt rund 22 500 Schüler sowie mehr als 2100 Lehrer mit einem solchen Starterpaket. Insgesamt seien das rund 100 000 kostenlose Masken für die Schulen.

Das Land Hessen hat zudem über das Staatliche Schulamt Masken und Desinfektionsmittel für die Schulen zur Verfügung gestellt.Auch die Schülerbeförderung zu den Unterrichtszeiten werde sichergestellt sein, versicherte der Landrat. Gemäß einer Mitteilung der Hessischen Landesregierung habe der Gesetzgeber mit der letzten Änderung seiner Verordnungen festgestellt, dass im Öffentlichen Personennahverkehr ein Abstand von 1,5 Metern praktisch nicht immer einzuhalten sei und weitere Vorkehrungen zum Schutz der Nutzer erlassen. In den Bussen und Bahnen gelte daher die Pflicht der Mund-Nase-Bedeckung.

Landrat Michael Köberle macht ferner darauf aufmerksam, dass nach dem Schulstart am 2. Juni auf Basis des Hygienekonzepts des Landkreises Limburg-Weilburg auch gegebenenfalls wieder außerschulische Aktivitäten in den Schulräumen und Sporthallen gestattet werden können, wobei zunächst die Kreisvolkshochschule, anschließend die Kreismusikschulen und die dann die Vereine in den Blick genommen würden.