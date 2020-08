Maskierte Jugendliche erschrecken 13-Jährigen

Jetzt teilen:

Hadamar-Niederhadamar (red). Ein 13 Jahre alter Junge hat einen Schock erlitten, weil drei Jugendliche mit Clown- und Zombiemasken ihn so massiv erschreckt haben. In der Folge musste der Junge deswegen sogar in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert

Geschehen ist das am Donnerstagabend in Niederhadamar. Der 13-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 19.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg in unmittelbarer Nähe zum Friedhofsweg unterwegs. Aus einem Maisfeld sollen dann die maskierten Jugendlichen hervorgesprungen und dem Jungen hinterhergerannt sein. Der 13-Jährige verließ mit seinem Fahrrad fluchtartig den Ort des Geschehens. Nachdem der Schüler zuhause angekommen war, musste er im weiteren Verlauf aufgrund seines mutmaßlichen Schockzustands in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen, die den Vorfall und insbesondere Personen mit Masken beobachtet haben könnten, können sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.