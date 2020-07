Maximilian Acht will kandieren

Maximilian Acht will neuer Bürgermeister von Limburg werden. Foto:FDP

Limburg (red). Maximilian Acht will Bürgermeister in Limburg wählen und Amtsinhaber Marius Hahn (SPD) ablösen. Der FDP-Stadtvorstand und die FDP-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung haben in einer gemeinsamen Sitzung entschieden, der FDP-Mitgliederversammlung den gebürtigen Limburger Maximilian Acht als Bürgermeisterkandidaten vorzuschlagen.

"Mein Motto ist "Nicht meckern - mit anpacken'. Limburg ist meine Heimat, für die ich mich engagieren will", sagte der 30-Jährige. Limburg sei eine großartige Stadt, in der er gerne lebe. Doch die Stadt habe noch viel ungenutztes Potenzial.

Limburg müsse ein attraktiver Standort werden, der auch jungen Menschen eine wirtschaftliche Zukunft biete. Eine moderne Infrastruktur, wahrnehmbare Sicherheit, ein Ausbau des Tourismus und ein attraktives Erscheinungsbild, nannte Acht unter anderem als Stichpunkte in seiner Vorstellung vor den FDP-Vorständen.

"Die Digitalisierung bestimmt bereits heute die Gegenwart und wird die Zukunft prägen. Ich sehe es als immens wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Limburg hier nicht weiter abgehängt wird", sagte Acht. Bei der Neugestaltung des Rathauses sei für ihn wichtig, dass die Bürger die Verwaltung als einen attraktiven Dienstleister im Zentrum der Innenstadt erleben. Zudem müsse im digitalen Zeitalter alles unternommen werden, um den Bürgern möglichst viele Wege durch Online-Angebote zu ersparen, betonte der gelernte Informationselektroniker, der im Geschäftskundenvertrieb arbeitet und sich ehrenamtlich unter anderem in der FDP und bei den Wirtschaftsjunioren engagiert.

"Maximilian Acht ist ein Kandidat, der als Bürgermeister frischen Wind in die Stadt bringen wird. Er wirft einen unverbrauchten Blick auf die Probleme, aber insbesondere auch die Potenziale der Stadt. Er kommt aus der Wirtschaft und weiß sich durchzusetzen. Er bringt alle Qualitäten mit, um eine Verwaltung erfolgreich zu führen. Gleichzeitig ist Maximilian Acht tief in seiner Heimat Limburg verwurzelt und weiß, was die Menschen bewegt", sagte die Vorsitzende der FDP-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung, Marion Schardt-Sauer (MdL).

"Die FDP hat für die Zukunft Limburgs viele gute Ideen, sie hat den Anspruch zu gestalten, und sie hat mit Maximilian Acht eine sympathische und durchsetzungsstarke Persönlichkeit, um die Weichen in Limburg für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen", erklärte der Vorsitzende des FDP-Stadtverbands, Dr. Klaus Valeske.