Mehr Kontrollen für mehr Sicherheit

Eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage im Einsatz. Der Magistrat der Stadt hat einen entsprechenden Auftrag zur Anschaffung erteilt. Die neue Anlage wird künftig im gesamten Stadtgebiet eingesetzt.

LIMBURG - Die Stadt Limburg bekommt eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage für verstärkte Tempokontrollen. Das hat der Magistrat der Kreisstadt mitgeteilt. Die Kosten liegen bei rund 161 000 Euro. Die Anlage besteht aus einem Messanhänger und vereint die Vorteile von einem festinstallierten Blitzer und einer mobilen Messanlage.

Schutzfunktion

und keine Abzocke

"Damit wollen wir für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen", sagt der Erste Stadtrat und Ordnungsdezernent Michael Stanke (CDU/Foto: Stanke). Es müsse nicht immer ein Hilfspolizeibeamter vor Ort sein und den Vorgang überwachen. Gleichzeitig könne der Anhänger mit einem Kraftfahrzeug gezogen werden, um an einer anderen Stelle Messungen vorzunehmen.

Mit dem Gerät sollen die Geschwindigkeitskontrollen verstärkt werden, um Fahrer zu bewegen, sich an Tempolimits zu halten. Ziel sei mehr Sicherheit auf den Straßen. Aber auch der Lärmschutz stehe im Fokus der Kontrollen, denn hohe Geschwindigkeiten führten zu erheblichen Fahr- und Motorgeräuschen, sagte Stanke. In einigen Bereichen der Stadt gelte nachts ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde, um den Verkehrslärm zu senken.

Von Juli bis September hatte das Limburger Ordnungsamt die Geschwindigkeitskontrollen verschärft. Die Messungen mussten dann wegen eines Defekts an der mobilen Anlage unterbrochen werden. In diesem Zeitraum wurden in 108 Kontrollen rund 47 000 Fahrzeuge erfasst, rund 3500 davon waren zu schnell unterwegs. Gemessen wurde zwischen 7 Uhr und 1 Uhr, der Fokus lag auf Unfallschwerpunkten sowie schutzwürdigen Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen und Senioreneinrichtungen.

Mit den verstärkten Kontrollen reagiert das Ordnungsamt auf Beschwerden von Bürgern über massive Belästigungen und Gefährdungen durch Autofahrer und die Forderung der Ortsbeiräte nach mehr Kontrollen.

"Verstöße gegen geltende Tempolimits werden jedoch häufig als Bagatellen betrachtet und mit dem Hinweis auf ,Abzocke' der Behörden entschuldigt", beschreibt der Erste Stadtrat Stanke das Problem. "Geschwindigkeitsbeschränkungen haben jedoch eine Schutzfunktion, und ihre Einhaltung ist sehr wichtig", ergänzt er. Stanke weist darauf hin, dass die meisten Unfälle nicht auf der Autobahn passieren, sondern innerhalb von Städten und Gemeinden.

In Limburg gab es im vergangenen Jahr 981 Unfälle, bei denen 107 Personen verletzt wurden. Zwei Menschen starben. "Diese Unfallzahlen zeigen, wie wichtig die Prävention durch Geschwindigkeitsmessungen ist", unterstreicht Limburgs Erster Stadtrat.