Mehr Schutz für Radfahrer in der Westerwaldstraße

Die Westerwaldstraße zwischen der Einmündung Offheimer Weg und der B 8 soll im nächsten Jahr Baustelle werden. Die Platanen wurden bereits im Februar gefällt, 31 neuen Bäume sollen nach der Sanierung gepflanzt werden. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Der erste Teilabschnitt der Limburger Westerwaldstraße ist komplett saniert und zeigt sich zwischen der alten Lahnbrücke und der Einmündung Offheimer Weg in einem neuen Bild. 650 Meter der Westerwaldstraße sind allerdings noch im alten und maroden Zustand, das soll sich im kommenden Jahr ändern. Der Magistrat hat dem zweiten Bauabschnitt zugestimmt und empfiehlt dies auch der Stadtverordnetenversammlung. Ob finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, darüber entscheidet die Versammlung im Rahmen ihrer Haushaltsberatungen.

"Die Westerwaldstraße ist das Projekt mit den meisten Anliegerversammlungen in der Stadt", verdeutlicht Bürgermeister Dr. Marius Hahn (SPD) nach der jüngsten Sitzung des Magistrats. Über die Sanierung der Straße und den Ausbau wird schon seit Jahren diskutiert, es gab zahlreiche Vorschläge, die den Anliegern vorgestellt wurden und es gab verschiedene Vorstellungen der Anlieger, die in die Planungen aufgenommen wurden oder die auch nicht umzusetzen sind.

In der Vergangenheit war für die Anlieger in der Westerwaldstraße ein Fahrradstreifen kein Thema, das hat sich nun geändert. Per Post und über Einwurf waren Anlieger und Eigentümer darüber informiert worden, dass es aktualisierte Planungen gibt. Diese sollten eigentlich in einer erneuten Anliegerversammlung vorgestellt werden, was bedingt durch die Corona-Pandemie jedoch nicht sinnvoll erschien. Deshalb konnten die Anlieger und Eigentümer die Planungsunterlagen digital oder in der Verwaltung einsehen und auch eine Beratung nach Terminabsprache in Anspruch nehmen.

31 Platanen gefällt, da sie die Gasleitung gefährdeten

Nach Angaben von Bürgermeister Hahn wurden die Planungen grundsätzlich begrüßt, darüber hinaus wurde mehrfach der Wunsch nach einer sicheren Radverkehrsanlage auf beiden Seiten der Straße geäußert - trotz der Nähe zur Radfahrmöglichkeit auf dem Schleusendamm. Dort kommt es nach Angaben der Anlieger jedoch zu Konflikten mit den vielen Fußgängern.

Für einen Radfahrstreifen auf beiden Seiten der Westerwaldstraße fehlt allerdings der Platz, ebenso scheidet ein kombinierter Rad- und Gehweg aufgrund der vielen Ein- und Ausfahrten aus. Geplant werden nun Fahrradschutzstreifen, die mit einer Breite von 1,5 Metern auf beiden Seiten der Straße angelegt werden sollen. Von den Anliegern kam noch die Anregung, die Höchstgeschwindigkeit zwischen 22 und 6 Uhr auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen. Ob dies möglich ist, muss noch geprüft werden.

Für die Sanierung des teilweise maroden Kanals sowie der stark geschädigten Straße, ausgespart wird dabei der Bereich unter der Lichfieldbrücke (wegen des geplanten Neubaus und des damit verbundenen Baustellenverkehrs), wird mit Kosten in Höhe von rund 2,5 Millionen kalkuliert.

In dem zweiten Abschnitt soll zwischen dem Offheimer Weg und der Hausnummer 94 die Seite zur B 8 die bevorzugte Seite für die Fußgänger werden, der Gehweg wird eine Breite von 2,30 bis 2,80 Meter aufweisen.

Mit der Beseitigung der Platanen am Straßenrand, die eine Gefährdung der dort liegenden Gashauptleitung darstellten, im vergangenen Februar, wurden erste Voraussetzungen für die Sanierung des Abschnitts geschaffen. Ein geeigneter Ersatz ist durch 31 Neupflanzungen und Straßenbegleitgrün vorgesehen. Als Straßenbäume werden Baumhasel und Winterlinde im Wechsel gepflanzt.

Mit der Kanal- und Straßenerneuerung im Bereich des zweiten Bauabschnitts soll Mitte nächsten Jahres begonnen werden. Dieser Abschnitt ist deutlich länger als der erste, die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2022 andauern.