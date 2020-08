Mehr Wildblumen für die Friedhöfe

Stadtgärtner Alexander Reinhardt inmitten einer Wildblumen- und Kräuterwiese. Foto: Stadt Limburg

Limburg (red). Wildblumen sichern die Artenvielfalt, sind Nahrung für Insekten und erfreuen zudem das Auge. Auf den Limburger Friedhöfen dürfen sie wachsen.

Natürlich macht die Trockenheit den Blumen und Wildkräutern zu schaffen, doch sie schlagen sich tapfer und sind nicht nur Farbtupfer, sondern eben auch Nahrungsquelle und Lebensumfeld. Durch ihr tiefes Wurzelwerk kommen viele Arten wesentlich besser mit der Trockenheit zurecht als herkömmliche Rasenflächen.

Positive Rückmeldungen

von den Bürgern

Fingerhut, Sonnenblume, Wegwarte, Kornblume, Johanniskraut, Sauerampfer und noch vieles mehr - Stadtgärtner Alexander Reinhardt kann auf dem Friedhof in Dietkirchen auf ein buntes Feld schauen. Die Fläche hat er im Frühjahr mit Samen aus Wildblumen und Kräutern ausgesät. Nun steht alles in voller Pracht. Rund 1000 Quadratmeter sind es, auf denen die Blumen und Kräuter dicht an dicht stehen. "Von den Angehörigen, die Gräber auf dem Friedhof besuchen, gibt es nur positive Rückmeldungen", sagt Reinhardt.

Die Wiese mit Wildblumen und Kräutern gibt nicht nur optisch etwas her und ist eine deutliche Aufwertung gegenüber den Grasflächen, sondern Lebensort, vor allem für Insekten. Im Herbst wird die Blütenpracht verschwinden. Die Blumen und Kräuter trocknen ein und werfen Samen aus. Bis zum Frühjahr werden die Pflanzen stehen bleiben, dann werden sie gemulcht und als Biomasse weiter genutzt. Den Vögeln dient die Wiese durchgehend auch als Nahrungs- und Rückzugsraum.

Die Fläche auf dem Friedhof in Dietkirchen ist nicht die einzige, die als Wildblumen- und Kräuterwiese angelegt wurde. Jeder Stadtteil bis auf Ahlbach verfügt auf seinem Friedhof über eine entsprechende Fläche. Diese sind unterschiedlich groß, zwischen 1000 Quadratmetern in Dietkirchen und 100 Quadratmetern in Offheim und Staffel. In Linter ist statt auf dem Friedhof eine Fläche auf dem ehemaligen Spielplatz direkt vor dem Friedhof angelegt worden. Derzeit sind die Ortsbeiräte dazu aufgefordert, Flächen zu benennen, die als Blühstreifen genutzt werden sollen.

Stadtgärtner Alexander Reinhardt hat schon Vorstellungen, wie sich die von ihm angelegten Flächen weiter entwickeln können. Auf den meisten Friedhöfen besteht noch Potenzial, um auf weiteren Flächen Wildblumen und Kräuter zu säen. Die Änderung der Begräbniskultur mit immer mehr Urnengräbern lässt den Flächenbedarf zurückgehen. Und Reinhardt denkt auch über Wildblumen- und Kräuterwiesen hinaus, er hat Stauden im Blick, mit denen er auf den Friedhöfen Beete anlegen, beziehungsweise bestücken möchte. In Lindenholzhausen hat er schon damit angefangen.

Blühende Pracht

auf dem Hauptfriedhof

Wie das einmal aussehen kann, ist auf dem Limburger Hauptfriedhof zu sehen. Dort werden seit über zwei Jahren Blühflächen angelegt. Rund 3000 Quadratmeter ist dort die Wildblumenfläche groß und sie soll noch erweitert werden. Auch gibt es dort schon verschiedene kleinere Bereiche, die als Staudenbeete angelegt wurde. Inzwischen gibt es dort auch zwei Insektenhotels.