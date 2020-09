"Menschen für Kinder" unterstützt Limburger Kinderklinik

Mit der Spende von "Menschen für Kinder" bekommt die Kinderklinik ein Eltern-Kind-Zimmer und ein Gerät zur Messung der elektrischen Hirnaktivität. Foto: St. Vincenz

Limburg (red). Mit 11 537 Euro unterstützt der Verein "Menschen für Kinder" die Kinderklinik des St. Vincenz-Krankenhauses in Limburg. Mit der Spende konnte das lang ersehnte Eltern-Kind-Zimmer finanziert werden, als auch ein sogenanntes aEEG-Gerät zur Messung der elektrischen Hirnaktivität angeschafft werden.

Diese EEG-Messung, eine Beobachtung der Hirnströme, ist insbesondere bei kritisch kranken Neugeborenen eine große Unterstützung: "Es erleichtert uns enorm, zeitkritische Entscheidungen zu treffen", so Chefärztin Dr. Doris Fischer. Dank dieses Gerätes kann nun differenziert werden, ob eine Verlegung in eine andere Kinderklinik notwendig ist. Somit kann dank des Gerätes einigen Kindern den risikobehafteten Transport in die kooperierenden Kinderkliniken erspart werden. "Das macht die oft schwierige Situation um vieles entspannter, sowohl für Eltern und Kind, als auch für uns", konstatiert die Chefärztin.

Das neue Gerät ist auch insofern eine mehr als sinnvolle Bereicherung des therapeutischen Equipments, als die Kinderklinik noch in diesem Jahr eine pädiatrische Intensivstation eröffnen wird, erläuterte Fischer.

Vom Eltern-Kind-Zimmer zeigten sich Klaus Peise und Stefan Zeiger, Vorstandsmitglieder von "Menschen für Kinder" begeistert: "Schön zu sehen, dass das Geld hier bestens eingesetzt werden konnte." Das neue Zimmer ist für die Familie ein besonders geschützter Bereich für die erste Zeit mit dem Neugeborenen, wenn es aus den verschiedensten Gründen noch besonderer medizinischer Betreuung bedarf.

Das neue Angebot sichert dem Neugeborenen somit ohne Unterbrechung die permanente Nähe und den so wichtigen Kontakt zu den Eltern. Davon werden insbesondere Patienten profitieren, die einen besonders hohen Pflegeaufwand benötigen oder aufgrund von chronischen Erkrankungen oder palliativen Situationen sehr lange in der Kinderklinik bleiben müssen, erläuterte die Chefärztin.