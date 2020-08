"MiKidS" schenken Auszeit vom Alltag

Sozialarbeiterin Jasmin Kirschey betreut im Rahmen von "MiKidS" die Jungen und Mädchen, deren Eltern oft an psychsichen Erkrankungen leiden. Foto: Diakonie

Limburg (red). Gemeinsam spielen, Ausflüge machen und einfach nur Kind sein: All das kommt oft zu kurz, wenn die eigenen Eltern unter psychischen Erkrankungen leiden. Ein Stück Normalität möchte betroffenen Kindern und Jugendlichen das Projekt "MiKidS - Miteinander Kinder Stärken" der Diakonie Limburg-Weilburg bieten. Dass das auch in diesem Jahr gelingt, dazu tragen Lottogelder der GlücksSpirale bei.

Den Kindern ein Stück Normalität geben

Um auch Kindern aus dem Limburger und Weilburger Umland die Teilnahme zu ermöglichen, bietet die Diakonie einen Fahrdienst an. Genauso wie die sozialpädagogische Betreuung wird dieser aus Mitteln der Lotterie GlücksSpirale finanziert - im laufenden Jahr mit Lottogeldern in Höhe von 7447 Euro. Bereits zum Projektstart im Spätsommer 2016 hatte Lotto Hessen den "MiKidS" mit rund 27 200 Euro unter die Arme gegriffen. Bis Ende des Jahres ist das Angebot der Diakonie Limburg-Weilburg damit gesichert. "Auch danach wird es weitergehen, das steht außer Frage", sagt Carsten Höhler, Bereichsleiter des Psychosozialen Zentrums der Diakonie Limburg-Weilburg.

Seit vier Jahren möchte das Angebot des Diakonischen Werkes Kindern und Jugendlichen aus der Region helfen, deren Eltern psychisch erkrankt sind. Von Anfang an mit dabei: Sozialarbeiterin Jasmin Kirschey. Die 29-Jährige leitet die Kindergruppe, die sich zweimal im Monat unter dem Namen "MiKidS" trifft.

Freizeitaktivitäten wie Minigolfen, Basteln oder gemeinsames Kochen stehen dann auf dem Programm. "Was wir genau machen, dafür gibt es einen festen Plan. Coronabedingt mussten wir das aber zuletzt spontan halten. Die Kleinen waren trotzdem genauso begeistert am Start", erzählt Kirschey. Fünf Mädchen und Jungen nutzten das Angebot regelmäßig, auch während der Sommerferien.

"Gerade wenn andere Betreuungsmöglichkeiten wegfallen, verlassen sich die Eltern auf uns. Für sie bedeutet das eine Entlastung, für ihre Kinder eine Auszeit vom Alltag. Deshalb war es uns besonders wichtig, Mitte Juni wieder mit den MiKidS loszulegen", betont Höhler. Zwischen März und Ende Juni musste das Angebot aufgrund der Corona-Pandemie pausieren - zumindest vor Ort in den Diakonie-Räumen am Limburger Bahnhofsplatz. "Keine leichte Zeit für viele psychisch Erkrankte und ihre Familien", weiß Jasmin Kirschey. Die Sozialarbeiterin hat während dieser Zeit telefonisch Kontakt gehalten und die Eltern etwa per Mail mit Bastelmaterialien versorgt.

Angebot in Corona-Zeiten besonders wichtig

Dass die "MiKidS" inzwischen wieder regelmäßig zusammenkommen, freut sie ganz persönlich. "Zu den Mädchen und Jungen ist in den letzten Jahren eine richtig enge Bindung entstanden. Und die braucht es schließlich, damit zum Beispiel Probleme mit Freunden, den Eltern oder in der Schule zur Sprache kommen können", so Kirschey.

"Die letzten Jahren haben gezeigt, dass die MiKids gebraucht werden - in Zeiten von Corona vielleicht sogar mehr denn je", erklärt Höhler.